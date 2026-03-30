Šejk Milton vratio Partizan na vrh: Bosna priprijetila, pa ostala bez snage

Partizan savladao Bosnu u petom kolu Top 8 faze ABA lige

Izvor: MN PRESS

Partizan je prvi na tabeli ABA lige! Crno-bijeli su na domaćem terenu pobijedili Bosnu 82:66, a s obzirom na to da je Crvena zvezda bila bolja od Dubaija, izabranici Đoana Penjaroje sad su zasjeli na prvo mjesto regionalnog takmičenja. Bilo je važno vidjeti da je trener Partizana u ovom meču veću šansu dao Šejku Miltonu koji je vodio tim do pobjede, a vrijedan pomena je bio i Aleksa Radanov koji je odigrao sjajan meč za crno-bijele.

Partizan nije sjajno počeo, pa se stekao utisak da su crno-bijeli umorni od pet pobjeda u nizu u Evroligi. S druge strane, "parni valjak" će u četvrtak odigrati i "vječiti" derbi, te bi umor bio razuman, ali to je bilo samo zagrijavanje. Domaćin je u prvih 10 minuta ubacio jedva 12 poena, dok je Bosna postigla 17, ali su crno-bijeli zaostatak nadoknadili u nastavku meča.

Igrao je Partizan sjajno, pa je tako u drugoj četvrtini postigao čak pet trojki i tako najavio sjajno šutersko veče. Crno-bijeli su bili mnogo bolji, a lider na terenu je bio Aleksa Radanov, dok je i Šejk Milton igrao vrlo dobro. Bosna je tek povremeno prekidala mini-serije Partizana, ali crno-bijeli su imali potpunu kontrolu na poluvremenu.

Partizan je nastavio sjajno, a posebno Milton koji od povratka iz povrede, a posebno dobre igra Karlika Džounsa nije imao mnogo prilika da zablista na terenu. E, to se sad promijenilo. Šejk je bio sjajan sa svih pozicija, posebno izvan linije 6,75. Iako je Bosna dodala gas u posljednjih 10 minuta, a Đoan Penjaroja bio je ljut na propuste svog tima, crno-bijeli su uspjeli da sačuvaju prednost i odnesu pobjedu u važnom meču za prvo mjesto na tabeli ABA lige.