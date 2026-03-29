"Konačnu odluku ćemo donijeti sutra": Đoan Penjaroja ima jednu veliku brigu

Španac Đoan Penjaroja oglasio se pred utakmicu sa Bosnom u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju Bosnu u okviru Top 8 faze ABA lige, u ponedjeljak od 21 čas u Beogradskoj areni. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja i dalje ne može da računa na povrijeđenog Dvejna Vašingtona, a pod znakom pitanja je i centar Tonje Džekiri.

Partizan je upisao ubjedljivu pobjedu u prvom susretu ove dve ekipe - 56:96.

"Mislim da ne treba previše da gledamo na prethodnu utakmicu protiv njih, jer smo tada bili izuzetno precizni za tri poena i praktično rešili pitanje pobjednika u prvom delu meča. Vjerujem da će sutra biti drugačije i da nas očekuje teža utakmica. Pripremamo se za sutra i ukoliko budemo željeli da ostvarimo pobjedu, moraćemo od samog početka da krenemo ozbiljno. Što se tiče povrijeđenih igrača, Tonje Džekiri se osjeća bolje, ali konačna odluka da li će igrati biće donesena sutra", rekao je Penjaroja.

Svoja očekivanja je iznio i košarkaš Arijan Lakić.

"Prije svega, drago mi je što smo pobijedili ovih nekoliko utakmica u Evroligi i naravno zahvalio bih se navijačima na podršci. Mislim da ona prva utakmica protiv njih i razlika 40 poena nije mjerilo i da za sutra moramo ozbiljno da se pripremimo i pristupimo utakmici. Takođe imaju istoriju kao mi, tako da vjerujem da će imati veliku motivaciju da odigraju što bolje. Jedva čekamo sutrašnju utakmicu i nadamo se da će doći što više navijača", istakao je Lakić.

Crno-bijeli u ovaj duel ulaze nakon poraza u gradskom derbiju od Crvene zvezde (100:96), dok je Bosna u prethodnom kolu poražena od Kluža rezultatom 90:93. Ipak, Partizan je u jako dobroj formi jer je u Evroligi vezao pet pobjeda.

