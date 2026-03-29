Bosna želi da se iskupi za -40 u Zetri: "Da odgovorimo fizički i energetski kako bismo bili konkurentni!"

Dragan Šutvić
Sarajevski "studenti" gostuju Partizanu u petom kolu Top 8 faze ABA lige.

Partizan Bosna najava Muhamed Pašalić i Haris Delalić Izvor: ABA liga/Vienna

Košarkaši Bosne odradiće još 4 utakmice do kraja takmičenja u Top 8 fazi ABA lige. Prvu narednu odradiće u ponedjeljak uveče, kada će sa početkom u 21.00 čas gostovati Partizanu, braniocu titule u regionalnom takmičenju.

Izabranici Muhameda Pašalića nisu se proslavili u prvom odmjeravanju snaga sa aktuelnim šampionom. U Zetri su doživjeli težak poraz, razlikom od 40 poena (56:96), a utisak će probati da poprave pred beogradskom publikom u Areni.

"Gostovanje kod KK Partizan uvijek nosi dodatnu težinu. To je ekipa koja kažnjava svaku grešku i protiv koje se mora igrati 40 minuta na visokom nivou. Međutim, mi želimo da odigramo dobar meč i popravimo utisak sa prve utakmice u Sarajevu. Treba da odgovorimo fizički i energetski da bismo bili konkurentni i sigurno da ćemo tražiti svoje šanse u Beogradu", istakao je trener Pašalić pred susret u Beogradu.

Partizan pod komandom Đoana Penjaroje bilježi veoma dobre rezultate (pet vezanih pobjeda u Evroligi, op.a.), na šta je u najavi meča u glavnom gradu Srbije podsjetio Haris Delalić.

"Čeka nas teška utakmica protiv ekipe koja je u jako dobrom ritmu. Ove utakmice su motivacija da se pokažemo u najboljem svjetlu. Mi smo trenutno u oslabljenom sastavu zbog povreda, ali ćemo dati svoj maksimum, kao i u svakoj utakmici do sada."

Nakon ovog meča, Bosna će do kraja Top 8 faze gostovati Klužu te dočekati Igokeu m:tel i Dubai.

