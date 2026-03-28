Šta je Penjaroja promijenio u Partizanu? Novo lice i dvije odluke koja pokazuju da niko nije zaštićen

Partizan pod Đoanom Penjarojom igra ozbiljnu košarku i to se vidi po rezultatima u Evroligi, promijenio je španski stručnjak dosta toga od kada je preuzeo tim.

Partizan igra ozbiljnu košarku u poslednje vrijeme i to se vidi. Zbog ranijih loših rezultata nije u konkurenciji za doigravanje u Evroligi, ali to ne sprečava izabranike Đoana Penjaroje da svima "pokažu zube" i da stave do znanja rivalima da nisu tu kao "džak za udaranje". Pet uzastopnih pobjeda u elitnom takmičenju, trijumf protiv Valensije (110:104) poslije dva produžetka i jasna poruka novog Partizana - nikada se ne predaje.

Mogao je srpski tim u više navrata da "kapitulira", odnosno da se preda i da prepusti pobjedu španskom timu. Odbio je to da uradi nekoliko puta. Vodila je Valensija nekoliko puta sa dvocifrenom razlikom (27:17, 36:24 u prvom poluvremenu), pa je imala "+12" i u posljednjoj dionici (75:63), a onda i "+8" na tri minuta prije kraja (80:72), pa na 127 sekundi prije kraja prvog produžetka i "+5" (97:92) i ništa od toga nije bilo dovoljno za pobjedu. Jednostavno, Partizan je odbio da istakne "bijelu zastavicu".

"Zadovoljan sam i kvalitetom i borbenim duhom. Nije dovoljan samo borbeni duh da bi se pobijedila ekipa kao što je Valensija. Tim je igrao sa velikim srcem, borio se do samog kraja, vjerovao u pobjedu. Ako ne igraš kvalitetno, nemaš šansu protiv tima koji igra fantastično što Valensija jeste. Nemoguće je dobiti meč ako ne igrate dobro na obje strane terena", poručio je Penjaroja i pohvalio celu ekipu na prikazanom trudu, želji i izgaranju do posljednje sekunde.

Šta je to Penjaroja promijenio?

Đoan Penjaroja je došao umjesto Željka Obradovića i odmah je stavio do znanja šta je njegov cilj - da svi igraju zajedno i sa jednim ciljem. Potvrdio je to u intervjuu za MONDO i već tada je poručio i javno da ne računa na Džabarija Parkera i Miku Murinena koji su ubrzo napustili klub. A, na meču protiv Valensije je potvrdio sve to sa jasnim "klupiranjem" Šejka Miltona i Bruna Fernanda.

Milton je odigrao samo četiri minuta, bio je Španac vidno nezadovoljan njegovim zalaganjem u defanzivi. Bruno je igrao 20 minuta, izveo ga je iz igre u 32. minutu i nije ga vraćao do kraja meča, uključujući i produžetak. Nije sa snažnim centrom imao isti problem kao sa Miltonom, već je prosto i jednostavno vidio da ne može tako. Da je Valensija prebrza ekipa, da je potrebno da ekipa bude pokretna, brža i kombinovao je sa Dilanom Osetkovskim na poziciji centra, Isakom Bongom na mjestu krilnog centra i sve to dalo je rezultat.

"To je tehnička odluka. Ova utakmica nije bila za njega, igrali su neki drugi igrači", rekao je Penjaroja na pitanje o Miltonu. Ne plaši se da donosi odluke koje možda deluju pregrubo u nekim momentima, ali je očigledno da daju rezultat.

Karlik na nivou i MVP Braun

Od povratka na parket Karlik Džouns pokazuje zašto je najbolji igrač Partizana i zašto je jedan od najboljih plejmejkera u Evroligi. Valensiji je "spakovao" 27 poena (8/13 za dva, 2/6 za tri, 5/5 sa penala, uz 6 asistencija). Imao je veliku pomoć u vidu Sterlinga Brauna (31, 5/10 za dva, 4/9 za tri, 9/9 sa penala, 7 skokova). Braun je zato i dobio MVP priznanje za najboljeg igrača 34. kola. Karlikov povratak je pomogao i njemu što se vidi na parketu.

"Moram da kažem da je ovo dobra pobjeda Partizana, bez obzira na nedostatke u igri i stvari koje se nisu ostvarile. Braun je odigrao možda i najbolji meč u karijeri u dresu Partizana. Pokazao je sposobnost da bude glavni igrač, selekcija šuta je bila fenomenalna, nije pravio one greške koje obično pravi. Bio je bolji igrač od Karlika na terenu, po meni. Džouns je pokazao kvalitet, bio je najbolji uz Sterlinga, ostali su ih pratili, prije svega Osetkovski. Borbenost je bila fenomenalna, 16 ukradenih lopti što mislim da je rekord", poručio je Nikola Lončar u analizi meča za "Arenu sport".

Nik Kalates - kao vino

Nik Kalates je 7. februara proslavio 37. rođendan i za njega može da se upotrebi ona čuvena izreka da je forma prolazna, a klasa vječna. Iskusni grčki plejmejker je bez pogovora jedan od lidera ekipe. Najbolji asistent u istoriji Evrolige pokazuje iz meča u meč zašto je toliko dugo na vrhuncu i zašto stari kao dobro vino. Dao je jednu od ključnih trojki u prvom produžetku, u padu iz ćoška. Proslavio je sve to i sa flašom piva poslije pobjede.

"Sjedimo na klupi, vidimo šta Nik uradi i kažemo - šta je ovo kog đavola? Niko od nas ne očekuje neka njegova dodavanja. Sjajan je igrač, lider, priča sa nama stalno. On je naš veteran i mnogo nam znači", poručio je Karlik Džouns o svom saigraču.

Šta su ciljevi Partizana? Jedan je da "pokvari" uspjeh Zvezdi

Partizanov glavni cilj do kraja sezone je ABA liga i to su ponovili skoro svi više puta. Hoće titulu u regionalnom takmičenju, ali to nije jedini cilj. Žele što više pobjeda u Evroligi, trenutno su na pet u nizu i ne samo to. Hoće da "pokvare" slavlje Crvenoj zvezdi koja se bori za plej-of. Već 2. aprila igra se novi derbi, ovog puta evroligaški u Areni pred navijačima crveno-bijelih.

"Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo prethodni derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobjeda protiv nas. Voljeli bismo više od svega na svijetu da to ne uspiju. Moramo da uđemo u meč kao i sada. Sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobijedimo", jasan je Karlik Džouns.

Raspored Partizana do kraja Evrolige: