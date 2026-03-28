Sterling Braun je MVP kola Evrolige: Donio pobjedu Partizanu, pa dobio priznanje

Sterling Braun odigrao je fenomenalan meč i pomogao Partizanu da pobijedi Valensiju, a za to je nagrađen MVP priznanjem kola Evrolige.

Partizan je poslije dva produžetka u Beogradskoj Areni uspio da sruši Valensiju (110:104). Jedan od najzaslužnijih za to bio je Sterling Braun koji je ubacio 31 poen. Upravo je ta fenomenalna partija bila dovoljna da ponese priznanje za najkorisnijeg igrača (MVP) 34. kola Evrolige.

Braun je ubacio 31 poen (5/10 za dva, 4/9 za tri, 9/9 sa penala), uz 7 skokova, dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i šest iznuđenih faulova. Imao je indeks korisnosti 32 i to mu je donijelo laskavo priznanje. Ujedno je i prvi igrač Partizana u sezoni koji je proglašen za najkorisnijeg igrača kola elitnog takmičenja.

Veći indeks od njega imao je Džordan Lojd (35), ali je njegov Efes izgubio od Reala (82:71) i pored njegove dobre partije (21 poen, 3/3 za dva, 4/6 za tri, 3/4 sa penala, 6 asistencija, 5 skokova i 5 iznuđenih faulova). Bolji po indeksu bio je i Eli Okobo (34), ali je Monako izgubio od Panatinaikosa (107:97), pa njegov lični učinak (24, 4/6 za dva, 5/6 za tri, 1/1 sa penala, 13 asistencija, po jedan skok i asistencija), nije bio dovoljan za ovo priznanje. Zek Ledej (Armani) i Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) su imali indeks po 31 u porazima svojih ekipa.