"Kao da gledam Parkera": Berić opleo po Sterlingu Braunu i odnosu prema Partizanu

"Kao da gledam Parkera": Berić opleo po Sterlingu Braunu i odnosu prema Partizanu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Miroslav Mića Berić iznio je iskren stav o igraču Partizana Sterlingu Braunu i njegovom odnosu prema igri u ovoj sezoni.

Miroslav Berić kritikuje Sterlinga Brauna Izvor: MN PRESS

Proslavljeni košarkaš Miroslav Berić bio je surovo iskren prema odnosu Sterlinga Brauna prema Paritzanu. Bivši igrač posebno se fokusirao na doprinos Brauna na Kupu Radvojka Koraća i tom prilikom uporedio ga sa Džabarijem Parkerom, najskupljim i ujedno najlošijim pojačanjem u istoriji kluba.

"Već na četvrtfinalu nije mi se svidio govor tijela i način na koji je igrao Sterling Braun. Zvezdi mnogo znači i presudila je ta domaća osnova, Partizan je bio bez karaktera i identiteta na Kupu, što me pogađa", započeo je Berić u podkastu "Pick and roll".

I zaista, Braun je imao očajan šut na Kupu u Nišu. U meču protiv FMP-a imao je indeks korisnosti nula, ubacio je sedam poena, dok je za tri šutirao katastrofalnih 1-9. Imao je i dva skoka i tri asistencije, po dvije ukradene i izgubljene lopte, pa je i "plus/minus" razlika sa njim na terenu ponovo bila nula. U meču protiv Mege, koji je Partizan katastrofalno odigrao, Braun je postigao svega tri poena, jedan pogodak izvan linije 6,75 i to iz sedam pokušaja. Na kraju, indeks korisnosti ovog igrača bio je minus 16.

"Ne možeš sa ispruženim nogama i pravim koljenima da igraš košarku. Oni njegovi šutevi koji jednostavno ne ulaze... bolje je odigrao polufinale, nego četvrtfinale. Hoću da kažem - glavni utisak mi je Sterling Braun. Kao da gledam Džabari Parkera. Nije mi jasno čemu takav odnos", rekao je Berić.

"Čak i njegov izraz lica... da li je imao nešto ranije dogovoreno, pa je želio da se vrati u Beograd, nemam pojma. Prije svega, trener i stručni štab moraju na tome da rade. Jednostavno, odnos koji je on imao je sraman. Ne kažem da su svi ostali odigrali Bog zna kako. Više sam očekivao i od Bruna Fernanda, jer je ušao u sredini od nekoliko sjajnih utakmica u Evroligi. Generalno, u ovom sastavu, Partizan nije dominantan", zaključio je Mića Berić.

