"Jedan je od najboljih timova u Evropi": Jasikevičijus iznenadio analizom o Partizanu

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus imao je samo riječi hvale na račun Partizana.

Izvor: @BasketNews_com/X

Lider na tabeli Evrolige Fenerbahče sprema se da u srijedu od 18.45 dočeka Partizan u 29. kolu Evrolige. Trener domaćina Šarunas Jasikevičijus u susret ovom meču govorio je o Parnom valjku i tom prilikom istakao da je riječ o jednom od najboljih tima u Evroligi.

"Poslije pobjede u Kupu moramo odmah da se prebacimo na evroligaški mentalitet. Prije pauze za reprezentativne obaveze veoma je važno da ostvarimo još jednu pobjedu. U tom periodu možda ćemo imati priliku i da malo predahnemo nakon napornog ritma sezone", rekao je trener lidera tabele i aktuelnog šampiona Evrope.

Na račun gostujućeg kluba uputio je pohvale.

"Partizan ima kvalitet da se u napadu nadmeće sa svim ekipama. Jedan su od najboljih timova u ligi i gotovo su kompletni.Povratkom Karlika Džounsa i Šejka Miltona dodatno su ojačali, zbog čega nas očekuje težak meč. Naš prioritet mora da bude da na teren prenesemo sopstvenu igru", rekao je.

Fenerbahče je trenutno prvi na tabeli i ima skor 20-7. Još nevjerovatnije je to da je aktuelni šampion Evrolige u nizu od 16 pobjeda, u domaćem šampionatu, elitnom takmičenju i Kupu. Dakle, pred Partizanom je vrlo težak meč, ali su crno-bijeli tokom sezone pokazali da i favoriti imaju mane.

