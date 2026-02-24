Kevin Panter tužio Partizan i dobio spor: Otkriveni su svi detalji tužbe bivšeg kapitena

Kevin Panter podnio je tužbu protiv Partizana i dobio je spor na sudu što znači da će crno-bijeli morati da mu isplate novac.
Kevin Panter podnio je tužbu protiv Partizana i dobio je spor preko FIBA. Žalio se Aribtražnom sudu FIBA (BAT) i sada će crno-bijeli morati da mu isplate 200.000 dolara koje su odbili da mu plate prvobitno.
Prema informacijama do kojih je došao "Jurohups" Panterova plata za sezonu 2023/24 iznosila je 2,35 miliona dolara neto. Kada je u ljeto 2024. godine prešao u Barselonu, a Partizan je smatrao da nije dužan da plati "lični godišnji porez na dohodak", već da to treba da ide od njegove zarade.
Zato je Partizan odlučio da mu ne isplati dvije plate u iznosu od 350.000 dolara, sa obrazloženjem za dio u vezi sa porezom koji je dužan da se plati u Srbiji. Panter je zbog toga podnio tužbu i dobio spor, pa će tako crno-bijeli morati da mu plate 200.000 dolara.
"U ovom momentu ne postoji kazna za Partizan u vidu registracije novih igrača, ali ukoliko ne riješe slučaj sa Panterom, biće dodati na BAT listu sankcionisanih klubova", stoji u tekstu.