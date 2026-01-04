Kevin Panter plesao u derbiju, a onda je Niko Laprovitola uzeo loptu: Barsa pobijedila Real nakon 20 mjeseci

Barselona je poslije 20 mjeseci pobijedila Real Madrid uz sjajnu partiju Kevina Pantera u španskom derbiju.

Barselona je poslije godinu i po dana konačno uspjela da pobijedi Real Madrid u španskom derbiju - 105:100. Dogodilo se i to prvi put još od aprila 2024. godine, od tada je "kraljevski klub" upisao devet pobjeda u nizu u svim takmičenjima. Dočekala je i Barsa svoj red da slavi poslije 20 mjeseci.

Ogromne zasluge za to ima Kevin Panter koji je meč završio sa 19 poena (2/4 za dva, 4/6 za tri) i tokom tri četvrtine je bio najzaslužniji za to što njegov tim vodi. A, onda je u drugoj polovini treće dionice i početkom četvrte loptu uzeo Niko Laprovitola, pogađao iz svih pozicija, asistirao i bio iks faktor sa 19 poena i 9 asistencija. Veoma važne poene u tim momentima dao je i Đoel Para (13, 7sk).

Real je imao svoje šanse, mogao je da dođe i do 10. uzastopne pobjede, ali se preokret nije dogodio. Mario Hezonja bio je najbolji sa 27 poena, pratio ga je Fakundo Kampaco sa 15 (5as).

