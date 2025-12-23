logo
Kevin Panter izblokiran na šutu za pobjedu: Kakva drama i trijumf Fenerbahčea u Evroligi

Kevin Panter izblokiran na šutu za pobjedu: Kakva drama i trijumf Fenerbahčea u Evroligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kevin Panter imao je šut za pobjedu Barselone i izblokiran je od strane Vejda Boldvina koji je bio junak na kraju.

kevin panter promasio sut za pobjedu barselone Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fenerbahče je poslije dramatične završnice pobijedio Barselonu u Istanbulu u Evroligi (72:71). Na kraju je Kevin Panter od junaka postao tragičar, dok je heroj na drugoj strani bio Vejd Boldvin u posljednjim sekundama utakmice.

Panter je bio najzaslužniji za to što je Barsa u većem dijelu meča vodila, igrao je veoma dobro, ali je onda na scenu stupio Boldvin koji je dao pet ključnih poena. Majls Kejl faulirao ga je na šutu za tri, a on je na 10 sekundi prije kraja ubacio sva tri poena (72:71).

Loptu je uzeo Panter, krenuo u napad za pobjedu, ali ga je na šutu izblokirao upravo Boldvin kome je to bila prva blokada na utakmici.

U pobjedničkom timu istakli su se Tarik Biberović (16, 6sk) i Talen Horton-Taker (16), dok je Boldvin dodao 15. U španskoj ekipi najbolji su bili Panter (20, 2as, 2 uk.l) i Dario Brizuela sa 19 poena.

Veliki preokret Panatinaikosa

Otprilike slično vrijeme kada je završen meč u Istanbulu, riješen je duel i u Kaunasu gdje je Panatinaikos napravio veliki preokret protiv Žalgirisa (92:85). Litvanski tim je početkom treće dionice imao i "+14" (56:42), ali se onda "upalila mašina" Ergina Atamana. Šorts, Osman i Farid su pokrenuli preokret, a onda je Nan stavio tačku.

U Žalgirisu najbolji su bili Mozes Rajt (22, 6sk) i Najdžel Vilijams Gos (17, 7as), a u turskom timu istakli su se Džedi Osman (22, 3sk), Kendrik Nan (21) i Ti Džej Šorts (15, 10as). Zanimljivo je i da je Kenet Farid dao samo 1 poen, ali je imao 9 skokova.

(MONDO)

Tagovi

Kevin Panter KK Barselona KK Fenerbahče Evroliga

