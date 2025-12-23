Filip Petrušev slavio protiv Marka Gudurića: NBA utakmica u Evroligi

Filip Petrušev je sa Dubaijem slavio protiv Marka Gudurića i Armanija u Evroligi
Utakmica u NBA stilu kada je u pitanju broj poena i pobjeda Dubaija protiv Armanija kod kuće u Evroligi - 99:92. Ekipa Jurice Golemca igra odlično pred svojim navijačima i ima skor 7-2 kod kuće. Imali su gosti svoje šanse i za preokret, ali se to na kraju nije dogodilo.
Filip Petrušev bio je jedan od igrača odluke u ovom meču, bio je blizu dabl-dabl učinka (13, 7sk, 2as), ali su nezaustavljivi bili Dvejn Bejkon (25, 8sk) i Mekinli Rajt (19, 9as, 4sk, 4 izg.l). Na drugoj strani je Marko Gudurić odigrao odlično prvo poluvrijeme i imao odličnu statistiku (6, 6sk, 6as), ali nije uspio to da nastavi u drugom dijelu.
A center with handles!pic.twitter.com/FHvICFzzLA— Dubai Basketball (@dubaibasket)December 23, 2025
Do kraja je dao ukupno 11 poena (7sk, 7as), efikasniji od njega bili su Džoš Nibo (15, 4sk) i Ševon Šilds (14, 3as). Nemanja Dangubić nije ulazio u igru, dok Aleksa Avramović nije bio u sastavu zbog povrede.
