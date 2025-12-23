logo
Đoan Penjaroja okupio ekipu Partizana, jedan detalj posebno privukao pažnju

Đoan Penjaroja okupio ekipu Partizana, jedan detalj posebno privukao pažnju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Na treningu Partizana našla su se nova lice, klub se pohvalio fotografijom na kojoj su trener Đoan Penjaroja i NBA igrač Kameron Pejn

penjaroja i pejn zajedno na treningu partizana Izvor: MN PRESS, Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Partizan se zagrijava za novi zadatak u Evroligi, pošto će u petak dočekati Makabi u Beogradskoj areni. Ekipa koju će u budućnosti voditi Đoan Penjaroja uradila je trening, a iz kluba su se pohvalili fotografijom skorašnjih pojačanja u klubu. Jedan detalj posebno je privukao pažnju, a to je razgovor trenera i NBA igrača, koji su maltene zajedno postali dio Panog valjka.

U jednom danu crno-bijeli su objavili dva potpisa, stigao je novi trener Đoan Penjaroja i novi igrač Kameron Pejn. Klub je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj su novajlije u timu, jasno se može vidjeti razgovor Penjaroje i Pejna na prvom treningu u crno-bijelom dresu.

Već je poznato da je bivši strateg Barselone obavio razgovor sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, a sada je imao priliku da popriča i sa ostalim košarkašima u timu. 

Simbolično i posljednja fotografija u nizu onih sa treninga takođe je bila rezervisana za novi tandem u timu. Pejn se osmjehuje tokom razgovora sa Penjarojom, a njihovu saradnju vidjećemo i uskoro na djelu, već u petak pred 20 hiljada navijača u Beogradskoj areni. Na ostalim fotografijama prikazan je trening, odnosno razgovor trenera sa igračima, upoznavanje sa njima.

Novi trener Partizana obratiće se javnosti prvi put u četvrtak na otvorenom treningu za medije pred meč sa Makabijem u 18. kolu Evrolige. Dan kasnije i novi trener i novi igrač predstaviće se navijačima. Partizan je trenutno 17. na tabeli Evrolige sa skorom 6-11, te će klubu iz Humske biti potrebne jako dobre partije i mnogo manje oscilacije u igri kako bi napredovao na tabeli. 



