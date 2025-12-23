Đoan Penjaroja okupio ekipu Partizana, jedan detalj posebno privukao pažnju

Na treningu Partizana našla su se nova lice, klub se pohvalio fotografijom na kojoj su trener Đoan Penjaroja i NBA igrač Kameron Pejn

Izvor: MN PRESS, Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Partizan se zagrijava za novi zadatak u Evroligi, pošto će u petak dočekati Makabi u Beogradskoj areni. Ekipa koju će u budućnosti voditi Đoan Penjaroja uradila je trening, a iz kluba su se pohvalili fotografijom skorašnjih pojačanja u klubu. Jedan detalj posebno je privukao pažnju, a to je razgovor trenera i NBA igrača, koji su maltene zajedno postali dio Panog valjka.

U jednom danu crno-bijeli su objavili dva potpisa, stigao je novi trener Đoan Penjaroja i novi igrač Kameron Pejn. Klub je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj su novajlije u timu, jasno se može vidjeti razgovor Penjaroje i Pejna na prvom treningu u crno-bijelom dresu.

Već je poznato da je bivši strateg Barselone obavio razgovor sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, a sada je imao priliku da popriča i sa ostalim košarkašima u timu.

Simbolično i posljednja fotografija u nizu onih sa treninga takođe je bila rezervisana za novi tandem u timu. Pejn se osmjehuje tokom razgovora sa Penjarojom, a njihovu saradnju vidjećemo i uskoro na djelu, već u petak pred 20 hiljada navijača u Beogradskoj areni. Na ostalim fotografijama prikazan je trening, odnosno razgovor trenera sa igračima, upoznavanje sa njima.

Novi trener Partizana obratiće se javnosti prvi put u četvrtak na otvorenom treningu za medije pred meč sa Makabijem u 18. kolu Evrolige. Dan kasnije i novi trener i novi igrač predstaviće se navijačima. Partizan je trenutno 17. na tabeli Evrolige sa skorom 6-11, te će klubu iz Humske biti potrebne jako dobre partije i mnogo manje oscilacije u igri kako bi napredovao na tabeli.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Bonus vdieo:

Pogledajte 00:30 Navijači Partizana napuštaju Arenu pre kraja meča Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)