Evroliga se poklonila Kevinu Panteru: Ludačka partija za prvo MVP priznanje u Barseloni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Bivši košarkaš Partizana Kevin Panter odigrao je partiju za pamćenje.

Kevin Panter MVP Evrolige Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Barselone i Baskonije odigrali su istorijski meč u okviru 17. kola Evrolige. Katalonci su slavili poslije tri produžetka 134:124, a najzapaženiji akter meča bio je Kevin Panter koji je postigao 43 poena, uz dva skoka i dvije asistencije, što mu je donijelo MVP priznanje.

Ovo je Panterovo četvrto priznanje za najboljeg igrača kola u karijeri, a prvo otkad je stigao u Barselonu. Ovim je postao tek deveti igrač u ovom veku koji je postigao 40+ poena na jednoj evroligaškoj utakmici. Imao je indeks 40, dok su bez priznanja ostali Markus Hauard i Mekinli Rajt koji su imali indeks korisnosti 35.

Kako je Panter izgledao na terenu u ovoj utakmici dovoljno govori izjava trenera Ćavija Paskvala koji je rekao kako ga je američki šuter podsjetio na Huana Karlosa Navara u najboljim danima. Za tri poena je šutirao 4/7, dok je za dva šutirao 12/19.

Podsjećanja radi, Najdžel Hejs-Dejvis drži rekord Evrolige sa 50 poena, slijedi Šejn Larkin sa 49 i Saša Vezenkov sa 45.

Kevin Panter Evroliga KK Barselona

