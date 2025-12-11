Crvena zvezda se brzo oglasila nakon odluke Evrolige da kazni klub iz Beograda.

Derbi između Crvene zvezde i Partizana očekuje nas u petak od 20.30 sati u Beogradskoj areni, ali su crveno-bijeli pred susret u Evroligi dobili i kaznu od elitnog takmičenja. Tim povodom iz kluba su se oglasili i još jednom apelovali na fer i sportsko navijanje.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u cijelosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet odlukom disciplinskog sudije Evrolige, kažnjen je novčano sa 8.000 evra, kao i odlukom da jednu utakmicu odigra uz ograničenje kapaciteta tribina na 80 posto, uz zatvaranje pojedinih sektora ( sektori 207-211) uslovno.

Kako se navodi u obrazloženju odluke - razlog su uvredljivi povici koje su gledaoci uputili pojedinim gostujućim igračima i sudijama tokom meča Crvena zvezda – Barselona. Ovaj prekršaj se smatra jednim od najtežih u disciplinskom pravilniku, a posebno otežavajuća okolnost je da se ponavlja iz utakmice u utakmicu.

Kazna je izrečena na osnovu člana 29.2.f Disciplinskog pravilnika Evrolige.

Odluka o ograničenju kapaciteta uslovno je suspendovana tokom sezone 2025/26, u skladu sa članom 8 Disciplinskog pravilnika, i biće sprovedena u slučaju da klub ponovo prekrši član 29.1.f, navedeno je na zvaničnom sajtu Evrolige.

Vidi opis Crvena zvezda se oglasila zbog kazne Evrolige: "Ovaj prekršaj se smatra jednim od najtežih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Pošto je odluka o ograničenju kapaciteta uslovna i biće primijenjena odmah po ponavljanju ovakvih prekršaja - KK Crvena zvezda još jednom apeluje na sve koji će se naći na tribinama već na narednoj utakmici koju organizuje naš klub protiv Virtusa narednog petka (19.12.2025) - da navijaju sportski, fer i korektno, bez ikakvih uvreda na račun bilo koga ko je akter utakmice.

Bodrite naš tim kao što to uvek činite, ali ovoga puta bez ikakvih uvreda na račun drugih, bacanja predmeta na teren - jer to znači smanjenje kapaciteta hale (što smo već doživjeli posljednji put na važnoj utakmici sa Anadolu EFES-om prošle sezone) već na meču protiv Valensije koji se igra u hali "Aleksandar Nikolić" 06.01.2026. godine", stoji u saopštenju.