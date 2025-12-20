Najluđa utakmica u istoriji Evrolige: Tri produžetka i 43 poena nevjerovatnog Kevina Pantera

Barselona je poslije tri produžetka pobijedila Baskoniju, a Kevin Panter je u tom meču dao čak 43 poena. Potpuno ludilo na utakmici...

Najluđi meč u istoriji Evrolige, tri produžetka i pobjeda Barselone protiv Baskonije - 134:124. Igralo se čak 55 minuta u "Blaugrani", uz nevjerovatnu partiju Kevina Pantera koji je meč završio sa 43 postignuta poena.

Nekadašnji kapiten Partizana na parketu je proveo 45 minuta i došao do rekorda karijere - 43 (12/19 za dva, 4/7 za tri, 7/7 sa penala), uz to je imao dvije uhvaćene lopte, dvije asistencije, dvije ukradene i jednu izgubljenu. Pratio ga je Tomaš Satoranski sa 23 poena (8sk, 6as). Na drugoj strani istakli su se Markus Hauard sa 33 poena (6/8 za dva, 6/7 za tri, 3/3 sa penala, 6as, 3sk), uz Timotija Luvavu-Kabaroa (26).

Šta se sve desilo na utakmici? Uf, teško je objasniti. Barselona je imala meč u svojim rukama i priliku da riješi sve u regularnom dijelu, ali je Hauard dao trojku za produžetak, pošto je poslije toga Laprovitola promašio za tri (97:97).

U prvom produžetku su se timovi smjenjivali u vođstvu, a koliko je bilo teško najbolje govori podatak da je posljednji koš u tom dijelu postignut na 1:31 prije kraja produžetka i to preko penala Vilija Ernangomeza (106:106). U preostalih 90 sekundi su se ređali promašaji na obje strane, Panter je promašio za dva na sedam sekundi prije kraja, pa je Forest u posljednjoj sekundi promašio za pobjedu gostiju...

U drugom produžetku je Baskonija bila nadomak pobjede, djelovalo je da je sve gotovo kada je sredinom drugog produžetka na semaforu stajalo 116:107 za Baskijce. Sve su imali u svojim rukama, ali... Tada je stvar u svoje ruke uzeo Panter, dao prvo trojku pod faulom, a ona je u posljednjih 15 sekundi dao četiri poena uključujući i koš uz zvuk sirene (122:122).

Šta se desilo u trećem produžetku?

Ni tu nije bio kraj. Panter se umorio, tada je palicu preuzeo Satoranski, dao je osam od 10 poena svog tima i donio nedostižnu prednost (131:122), a tačku na utakmicu stavio je Panter pogođenom trojkom.

Nevjerovatna utakmica koja će se sigurno prepričavati. Oba tima mogla su sve da riješe mnogo ranije, a na kraju je Panter bio heroj...