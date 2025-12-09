logo
Dok Partizan juri Bizlija, on je nova evroligaška bomba: Godinama bio u NBA, sad kod Šakote razbija velikane

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nakon 31 poena u meču sa Olimpijakosom Kris Silva je na meti brojnih evroligaša.

Kris Silva na meti evroligaša Izvor: Candice Ward / Getty images / Profimedia

Odjeknule su vijesti da je Partizan zainteresovan za dovođenje NBA beka Malika Bizlija, a i ostali timovi u Evroligi traže pojačanja. Jedno je Kris Silva koji je sjajnim igrama u AEK-u uspio da privuče ogromno interesovanje najboljih evropskih klubova.

Ovaj 29-godišnji centar ima opciju da izađe iz ugovora između 1. i 17. januara i to za samo 200.000 evra, a za njega se redom interesuju Fenerbahče, Barselona i Makabi. Ove sezone u grčkoj ligi prosječno bilježi 15 poena i 7 skokova, a prošle srijede je Olimpijakosu ubacio 31 poen uz 9 skokova, 3 asistencije i 2 blokade.

Kris Silva igra sjajno kod iskusnog srpskog trenera Dragana Šakote u paru sa nekadašnjim srpskim biserom Markom Pecarskim, a u AEK je došao iz Izraela. Momak iz Gabona nije draftovan, ali je u NBA igrao za Majami, Sakramentom, Minesotu i Dalas, a prošla sezona mu je bila prva u evropskoj košarci.

Tagovi

Evroliga KK Fenerbahče AEK KK Barselona

