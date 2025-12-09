Košarkaš Partizana Dvejn Vašington morao da operiše oba kuka i tako sebi produži karijeru.

Izvor: Youtube/Printscreen/ Arena Sport TV

Košarkaški klub Partizan pobijedio je dva meča u nizu pred okršaj protiv Crvene zvezde u Evroligi, ali crno-bijeli su i dalje u maloj krizi nakon odlaska Željka Obradovića. Na rastanak sa legendarnim trenerom nadovezale su se glasine o Dvejnu Vašingtonu, koji je reakcijom u Beogradskoj areni pokazao da bi uskoro mogao da napusti klub.

Zna se pod kojim uslovima Dvejn Vašington može da ide iz Partizana, ali mnogi ne znaju životnu priču košarkaša koji već drugu sezonu igra u Beogradu. Dok je bio pod ugovorom sa Njujork Niksima, Dvejn je imao operacije oba kuka i zbog toga danas igra sa šest ožiljaka na tijelu.

"Druge godine sam odlučio da na kraju sezone odem na operaciju, to je bila dvostruka operacija kuka. To je nešto sa čim sa borio tokom čitave karijere, ali to nisam ni znao dok nisam stigao u NBA. Tako sam rođen, tako su mi se kukovi razvijali. Lateralni pokreti nogu su mi bili ograničeni", počeo je priču Dvejn Vašington u emisiji "Oni vole Srbiju".

Vidi opis Dvejn Vašington rekao Kristini sve o ožiljcima na tijelu: Dvije operacije mu spasile karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 10 / 10

Vašington nije mogao da igra košarku na pravi način zbog problema koje je imao, ali se situacija u potpunosti promijenila nakon operacije. Zapravo, kvalitet života mu se popravio jer nije bio ni svjestan koliki mu problem prave kukovi, sve dok na prijedlog Njujork Niksa nije operisao te dijelove tijela.

"Ljekari su mikroskopsim putem prišli kukovima. Imam tri mala ožiljka na svakoj strani. Samo su malo ostrugali kost. Kosti su mi bile malo duže nego što treba, a oni su ih zaoblili. Malo su ih dodatno zaoblili, da mogu da se kreću u krug. Kada se ta operacija završila, ja sam se vratio. Nikad se bolje nisam osjećao u svom tijelu. Bolje spavam, bolje hodam. Pa i rast... Dobio sam par centimetara u visinu, samo zbog načina na koji sam prije operacije stajao. Udobnije mi je u avionima, udobnije mi je sada kad sjedim sa tobom ovdje. Mogu da sjedim, a da mi nije neudobno. Nema onog tupog bola po cijeli dan, svakog dana. Ljekar mi je rekao da bi bila dobra odluka da se ta intervencija uradi", ispričao je košarkaš Partizana.

Na odluku eksplozivnog beka uticali su i savjeti ljekara. Predstavljeno mu je da će mu operacija produžiti karijeru, a da će i nakon što prestane sa košarkom biti funkcionalniji. Kada je to čuo, igrač Partizana nije imao dilemu da li želi da se operiše i riješi veliki problem koji ga je mučio.

"U tom trenutku mi se rodio prvi sin, imao je oko godinu dana. Ljekar mi je rekao 'Kad tvoj sin bude imao svoju djecu, a ti 50 ili 60 godina, želećeš da budeš pokretan. Dobro je da te sad operišemo i da tad budeš u stanju da podigneš svoje unuke. Zar ne?'. Ja sam rekao 'Naravno da jeste'. A onda je on rekao 'Želiš da igraš košarku još pet ili deset godina, zar ne?'. Ja sam rekao 'Naravno da želim'. Tako smo odlučili da je najbolje da se operacija obavi. I to mi je bila jedna od najboljih odluka u životu, da se malo brinem o sebi", rekao je bek crno-bijelih.

Američki košarkaš Dvejn Vašington rođen je u Frankfurtu gdje je njegov otac u tom trenutku igrao, ali je njegova karijera vezana za SAD. Nakon dvije srednje škole pohađao je Ohajo Stejt, a nakon treće godine na koledžu izašao je na draft i nije izabran. Tokom NBA karijere imao je ugovore sa Indijanom, Finiksom i Njujorkom, ali nije mnogo igrao u najboljoj ligi na svijetu. Prethodna sezona u Partizanu prva mu je u evropskoj košarci, a već je "odlazio" iz kluba.

Bonus video:

Pogledajte 00:42 Igrači prišli jugu, tribina skandirala Željku Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)