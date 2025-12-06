Vašington može iz Partizana samo na dva načina: Ako pakuje kofere, ovo mora da zna

Košarkaški klub Partizan ima mehanizam da zadrži Dvejna Vašingtona, iako je moguće da on želi promjenu i odlazak u neki drugi tim.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan prolazi kroz veoma turbulentan period nakon ostavke Željka Obradovića. Navijači su u Beogradskoj areni zvižducima častili igrače svog tima, a proslavljali poene ekipe Bajerna, što se nimalo nije svidjelo košarkašima. Možda i najburnije reagovao je bek Dvejn Vašington, koji je imao kratak razgovor sa Vanjom Marinkovićem, a zatim prvi otišao u svllačionicu.

Nakon meča Partizana i Bajerna pojavila se informacija da bi to mogla da bude i posljednja Vašingtonova utakmica u crno-bijelom dresu! Navodno, neizvjesna je sudbina beka koji je ove sezone preuzeo veliku odgovornost nakon povrede Karlika Džounsa. On nije zadovoljan tretmanom koji ima, vjerovatno ni Partizan nije u potpunosti zadovoljan njegovim potezima na terenu, ali...

Pitanje je da li Dvejn Vašington može tek tako da pronađe drugi klub i u ovom trenutku sezone potpiše za njega. Partizan se za sada nije oglašao, ali smo nedavno čuli izjavu Ostoje Mijailovića o odlasku Isaka Bonge, pa bismo to mogli da primijenimo i u ovom slučaju. Ako se Partizan bude držao tih kriterijuma, Vašington će otići tek kad ga neko kupi.

"To je od spinerske mašinerije. Igrači koji su pod ugovorom, plaćeni, ne mogu da napuste klub. Mogu uz saglasnost kluba, uz ili bez obeštećenja. Svi moraju da poštuju ugovor, da dođu na trening, utakmice i niko ne može da izađe iz ugovora. Samo ako neko plati propisano obeštećenje ili da klub odredi obeštećenje", rekao je nedavno predsjednik kluba Ostoja Mijailović, kada je na televiziji "Euro News" komentarisao stav Isaka Bonge da će napustiti klub zbog odlaska Željka Obradovića.

Tokom istog gostovanja, Mijailović je govorio da Partizan i dalje ima šansu da preokrene sezonu, a da će oni koji u tome ne budu učestvovali biti javno označeni. Predsjednik Partizana je objasnio da bi crno-bijeli kažnjavanjem pojedinaca mogli da pokažu ko je uticao na odlazak Željka Obradovića, a da nakon toga igračima ne bi bilo lako da pronađu novi tim.

"Nije sve izgubljeno, uz podršku Grobara imamo šansu. Ko neće da sluša biće na crnoj listi igrača nepoželjnih klubovima pa da vidimo ko će da potpiše sa njima kada se čuje da su sabotirali trenera. Moramo da konsolidujemo ekipu i da počnemo da pobjeđujemo", zaključio je predsjednik KK Partizan.