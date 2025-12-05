logo
Dvejn Vašington napušta Partizan: Srušio Bajern i oprostio se od crno-bijelih?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan i Dvejn Vašington bi uskoro mogli da krenu različitim putevima.

Dvejn Vašington odlazi iz Partizana Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Dvejn Vašington bio je jedan od najboljih pojedinaca na meču protiv Bajerna, a to mu je možda bio i posljednji nastup u crno-bijelom dresu. Sudeći po vijestima koje stižu, Vašington je blizu odlaska iz Partizana i to zbog veoma tenzičnog perioda koji prolaze i klub i igrač.

Kako prenosi italijanski novinar Mateo Andreani, budućnost eksplozivnog beka u Partizanu je pod znakom pitanja. Neće biti iznenađenje ukoliko se saradnja uskoro prekine, posebno kada se ima u vidu da Partizan prolazi kroz tranzicioni period i da će se sigurno kativirati na tržištu kako bi pronašao svježu krv nakon lošeg početka sezone i odlaska Željka Obradovića sa klupe.

Vašington je ove sezone odigrao 14 mečeva za Partizan u Evroligi, a prosječno bilježi 14 poena, 2,6 asistencije i 1,8 skokova. Posebno su važne njegove partije nakon povrede Karlika Džounsa, a prije dolaska Nika Kalatesa, jer je u jednom periodu bio jedini bek kojeg je crno-bijeli tim imao na raspolaganju.

Tagovi

KK Partizan Dvejn Vašington

