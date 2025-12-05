Katastrofalne vijesti za Partizan: Aleksej Pokuševski mora na pauzu

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski pauziraće mjesec dana zbog povrede protiv Bajerna.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski povrijedio se tokom meča protiv Bajerna u Beogradskoj areni, a nakon utakmice Evrolige otkriveno je da je riječ o problemima sa skočnim zglobom. Pretpostavka ljekarskog tima crno-bijelih potvrđena je dan kasnije, nakon što su odrađeni dodatni pregledi i testiranja - nekadašnjeg NBA igrača čeka nešto duža pauza.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Pokuševski je doživio težu distorziju skočnog zgloba i narednih mjesec dana neće biti u sastavu Partizana. Prvotimac Partizana vjerovatno je završio 2025. godinu, ali će dodatni detalji biti poznati nakon pregleda koji će biti obavljeni za dvije nedjelje. Ukoliko se na njima primijeti značajan napredak u oporavku, Aleksej bi mogao da se nađe na parketu krajem decembra.

Da je situacija sa Pokuševskim ozbiljna vidjelo se odmah nakon njegovog pada u Beogradskoj areni. Košarkaš Partizana ostao je da leži pod košem nedaleko od klupe gostujućeg tima, a bolovi su bili takvi da je odmahh pozvao ljekarski tim Bajerna da mu ukaže pomoć - jer su oni bili bliži. Pokuševski nije mogao sam da napusti teren, već je uz pomoć Partizanove modicinske službe otišao sa parketa, bez oslanjanja na povrijeđenu nogu.

Crno-bijeli su i dalje bez Karlika Džounsa koji je trebalo da bude lider tima u ovoj sezoni. Njegov povratak još nije na vidiku, a sada će ekipa Partizana morati i bez Pokuševskog koji je bio u sasvim pristojnoj formi prethodnih nedjelja. Tokom ove sezone u Evroligi Aleksej Pokuševski je prosječno bilježio 4,3 poena i dva skoka po meču. Odigrao je 11 utakmica, a šest puta je bio starter za Partizan.

