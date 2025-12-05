"Zvezdaš sam, ali žalosno je kako je Željko otišao": Legenda udarila na igrače Partizana

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Pero Antić govorio je o trenutnoj situaciju u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni makedonski košarkaš Pero Antić, koji je igrao "pod palicom" Željka Obradovića u Fenerbahčeu, osvrnuo se na ckelokupnu situaciju u Partizanu i posebno iskritikovao igrače za koje kaže da nemaju pojma gdje su došli i za koga igraju. S druge strane, oduševljen je poslom koji je uradio Saša Obradović u Crvenoj zvezdi za kratko vrijeme.

Antić nema dilemu ko je najbolji evropski trener ikada. "Željko je čovjek koga sam upoznao još 2001. godine dok sam igrao u AEK-u i uvijek sam želio da dođem u 'njegove ruke', da naučim nešto više. Ovi igrači Partizana nisu shvatili ko je 'Žoc'. Treba da su srećni što su imali njega, što je izabrao baš njih da trenira. Iako sam Zvezdaš, izuzetno cijenim njegov rad i žalosno je što je otišao na ovakav način. Mislim da je mnogo izgubila košarka u Srbiji, ne samo Partizan", kaže Antić za RTRS.

Smatra da je Obradović dao sve što je mogao i imao, ali da nije išlo... "Znajući Žoca, on je napravio sve što je mogao, da ostane u Partizanu. Trpio je dosta, a ja znam Željka koji ne trpi, znaš. On bi to recimo u Feneru, odmah riješio, tako da ne bi ni došlo do ove situacije. Ali razumijem ga, Željko voli Partizan. Navijači su to prepoznali, ali igrači treba da se zapitaju, gdje su došli i šta znači igrati za Partizan. To je mnogo više nego košarka", navodi Antić.

Slavni as ne dovodi u pitanje da igrači Partizana imaju kvalitet, ali smeta mu nezalaganje koje su pokazali na terenu, uprkos tome što je osvjedočeni Delija.

"Svi smo se mi zezali u Feneru na temu Zvezda – Partizan, ali Željko je baš seriozan, kada je Partizan u pitanju. Mnogo voli taj klub. Da sam ja recimo bio u svlačionici, ne bi se ovo desilo, mi bismo to lako popravili. Moraš da znaš gdje si došao, za koga igraš. Ako je igrač plaćen 2,5 miliona evra po sezoni, ma, majstore, ima da preoreš parket, ako treba. Kvalitet ovih igrača Partizana nije sporan, ali mislim da nisu imali pojma gdje dolaze i šta je i ko je Željko - najbolji trener u Evropi", napominje Antić.

"Sigurni neće biti isto bez Željka, ali Partizan mora i dalje da živi. Ko god dođe za trenera, biće mu jako nezahvalno. Želim im sve najbolje, ali znate, ja navijam za drugi klub", dodaje Antić.

Pero Antić je u dva navrata igrao za Crvenu zvezdu, jedan je od miljenika Delija i raduje ga kako izgleda Zvezda pod vođstvom Saše Obradovića.

"Saleta Obradovića jako cijenim, on je moj veliki prijatelj. Napravio je strašnu timsku hemiju, gdje su stranci i domaći igrači kao jedno, što nije slučaj u Partizanu. Uz sjajnu podršku Delij, igraju fantastično i mnogo sam srećan zbog toga. Prognoziram im plasman na Fajnal-for. Zvezda ima tim, ali i sjajne pojedince. Izdvojio je bih ovog Monekea, koji se fantastično uklopio. O tome ti pričam, moraš da znaš gdje dolaziš i za koga igraš", zaključio je Antić.