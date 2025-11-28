logo
Poslije Bonge još dva igrača stala uz Željka Obradovića: "Insistiraju da ostane, pružili su mu podršku"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Prema navodima stranih medija pored Isaka Bonge još dva prvotimca Partizana pružila su podršku Željku Obradoviću i žele da on ostane na klupi.

Vašington i Braun podržali Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Nakon informacija iz Grčke da je Isak Bonga upravi Partizana rekao da želi da napusti klub ukoliko Željko Obradović ne ostane trener. Sada strani izvori navode da je još igrača stalo uz trenera Partizana u ostavci.

"Nekoliko igrača insistira da Željko Obradović ostane, kažu mi izvori. Isak Bonga je to rekao prema "Sport 24", ali takođe su mu podršku pružili Dvejn Vašington i Sterling Braun", napisao je košarkaški insajder Marko Andreani. 

Kada Željko donosi odluku? 

Za sada znamo da prvi sastanak uprave Partizana sa Obradovićem nije urodio plodom. Ostao je pri svojoj odluci Obradović, ali je pristao na novi sastanak. On će se održati u subotu od 11 časova i tada ćemo znati šta je konačna odluka. Nakon toga je zakazan i trening prvog tima od 17 časova, za koji se navijači nadaju da će ga voditi Obradović. 

Nezadovoljan je igračima

Prema navodima medija Željko Obradović je nezadovoljan formom i stavom najmanje tri igrača iz ovog tima i to je razlog ostavke. Uprava mu je dala odriješene ruke da mijenja tim i dovodi pojačanja, ali za sada je i dalje pri odluci da da ostavku.

