"Obradović neće povući ostavku": Paspalj ugasio nade Grobara

Legendarni Žarko Paspalj govorio je o ostavci Željka Obradovića koja još uvijek nije konačna.

Ostavka Željka Obradovića je glavna sportska vijest, a navijači Partizana se i dalje nadaju da bi najtrofejniji evropski trener mogao da se predomisli i produži drugi mandat u Humskoj. To će se znati nakon sastanka koji je zakazan za subotu u 11h, ali legendarni as Žarko Paspalj smatra da neće biti lijepih vesti za crno-bijele.

Paspalja je ova nagla odluka Obradovića zatekla kao i ostatak košarkaške javnosti i smatra da uprkos lošim rezultatima njegov učinak u Partizanu ne može da se mjeri samo po tom parametru...

"Vjerovatno to niko nije očekivao. Mogu samo da pretpostavim koliko mu je bilo teško kad se odlučio na takvu odluku. Preuzeo je veliku odgovornost za ovih pet godina, isto što je preuzeo veliku odgovornost sa podnošenjem ostavke. Konfuzno svakako, o ovome smo mogli da pričamo kada dođe ljeto i ima više prostora i mogućnosti. Nije se desilo, desilo se sad. Podnošenje ostavke Željka ne može da se gleda u kontekstu loših rezultata, nego o Željku treba da se priča i govori o svemu što je dao Partizanu, od momenta dolaska, od želje navijača da budu sastavni dio Partizana i Željka Obradovića zajedno. To moramo da gledamo iz tog ugla, svi imaju svoju odgovornost, ali velika je odgovornost na izboru tih igrača, to je igralo veliku ulogu i svakako povreda Karlika", rekao je Paspalj za "Zona press" prije nego što je Obradović sjeo za pregovarački sto sa upravom u petak.

Povreda najboljeg igrača Karlika Džonsa je poremetila sve planove crno-bijelih, a legendarni košarkaš smatra da odgovornost nije samo na Željku. Za njega je neshvatljivo da Džons nije dobio pravu alternativu u ljetnom prelaznom roku.

"Neću da kažem da li neko očekuje ili ne očekuje da igrači mogu da se povrede, ali da ti nemaš adekvatnu zamjenu na startu sezone i da sve vrijeme juriš centra, a da nisi ni pomislio da najvažniji igrač može da se povrijedi, mislim da je tu napravljena velika greška. Željko je to preuzeo na sebe, svi želimo da gledamo Partizan kako dobija, ovih godina smo imali priliku da gledamo Partizan koji igra sjajno i lošije. S jedne strane ostavka je neočekivana, a s druge strane je objektivna", rekao je.

Ništa od povlačenja ostavke

Paspalj ne očajava poslije Obradovićeve ostavke i kaže da je nešto moralo da se dogodi da bi se situacija preokrenula na drugu stranu. Jako dobro poznaje Obradovića i tvrdi da neće promijeniti odluku.

"Ja mislim da od toga nema ništa znajući Željka, na način na koji je to rekao u saopštenju, mislim da će to biti jako teško, ne znam zašto bi ulazili u tu priču. Nešto čisto sumnjam da to može da se desi, on nije takav čovjek da nešto danas izjavi, a sutra porekne. Ja bih to podveo pod završni čin. Svi su zabrinuti i traže pravo rješenje, ovo je jedno od tih rješenja. Nema se mnogo vremena za traženje novih trenera. Kako procijeniti ovu sezonu, šta raditi, da li se boriti do kraja? Da li da se uzima iskusniji trener ili novi trener... To će sve morati da riješe u nekoliko dana, u ponedjeljak se već nastavlja ciklus", rekao je Paspalj.

Paspalj mijenja Savića?

Žarko Paspalj

Na sjednici održanoj u petak sportskom direktoru Zoranu Saviću je uručen otkaz, a već su isplivala imena potencijalnih naslednika. U prvi plan je iskočio Novica Veličković, spominje se i Milenko Tepić, dok je među kandidatima i Žarko Paspalj koji je trenutno član Skupštine Partizana.