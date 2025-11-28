logo
Partizan do narednog četvrtka mora da nađe rješenje na klupi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan do narednog četvrtka mora da ima rješenje na klupi. Da li će to biti Željko Obradović ili neko drugi?

Još se ništa ne zna u Partizanu. Za sada je ozvaničeno da Zoran Savić više nije sportski direktor kluba, a Željko Obradović je na sastanku sa upravom odbio da nastavi da bude trener. Ipak nove informacije govore da će se održati novi sastanak u subotu od 11 časova na kome će se nastaviti pregovori. 

Navodno Željko Obradović ima problem sa najmanje tri košarkaša, a uprava je i ranije navela da je spremna da mijenja tim kako bi najtrofejniji evropski trener ostao na klupi. Ono što ovdje Partizanu ide na ruku je - raspored. 

Cijela situacija se dešava u jednom od rijetkih momenata sezone sa malo dužom pauzom u Evroligi. Partizan naredni meč igra 4. decembra u "Areni" kada gostuje Bajern u okviru Evrolige, a zatim tri dana kasnije slijedi ABA duel sa ekipom Kluža. To znači da Partizan ima još skoro nedjelju dana, do narednog četvrtka da nađe rješenje na klupi - bilo da je to Željko Obradović ili neko drugi. 

Šta su opcije za Bajern? 

Naravno opcija koju očigledno žele navijači koji su dočekali Željka Obradovića na aerodromu u Surčinu je da on ostane trener. To je očigledno i želja uprave, a neki igrači su se takođe javno oglasili i dali podršku treneru poput kapitena crno-bijelih Vanje Marinkovića. 

Druga opcija je prelazno rješenje što bi najvjerovatnije bio Aca Matović koji je u nekoliko navrata vodio tim Partizana u sličnim situacijama, Što se tiče potencijalnih rješenja na klupi Partizana u slučaju odlaska Obradovića, ime koje se najviše spominje je Andrea Trinkijeri.

Šta čeka Partizan do kraja godine?

Nakon male pauze koja slijedi do Bajerna Partizan čeka jako težak i gust raspored. Do kraja godine u decembru Partizan će odigrati čak deset utakmica. Najzvučnija je svakako utakmica sa Crvenom zvezdom 12. decembra u Evroligi u kojoj će crno-bijeli biti domaćini. 

  • 4.12 Partizan Bajern
  • 7.12 Kluž - Partizan
  • 12.12 Partizan - Crvena zvezda
  • 14.12 FMP - Partizan
  • 17.12 Partizan Virtus
  • 19.12 Žalgiris - Partizan
  • 22.12 Krka Partizan
  • 26.12 Partizan - Makabi
  • 28.12 Partizan - Split
  • 30.12 Valensija - Partizan

