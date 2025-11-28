Partizan do narednog četvrtka mora da nađe rješenje na klupi

Partizan do narednog četvrtka mora da ima rješenje na klupi. Da li će to biti Željko Obradović ili neko drugi?

Još se ništa ne zna u Partizanu. Za sada je ozvaničeno da Zoran Savić više nije sportski direktor kluba, a Željko Obradović je na sastanku sa upravom odbio da nastavi da bude trener. Ipak nove informacije govore da će se održati novi sastanak u subotu od 11 časova na kome će se nastaviti pregovori.

Navodno Željko Obradović ima problem sa najmanje tri košarkaša, a uprava je i ranije navela da je spremna da mijenja tim kako bi najtrofejniji evropski trener ostao na klupi. Ono što ovdje Partizanu ide na ruku je - raspored.

Cijela situacija se dešava u jednom od rijetkih momenata sezone sa malo dužom pauzom u Evroligi. Partizan naredni meč igra 4. decembra u "Areni" kada gostuje Bajern u okviru Evrolige, a zatim tri dana kasnije slijedi ABA duel sa ekipom Kluža. To znači da Partizan ima još skoro nedjelju dana, do narednog četvrtka da nađe rješenje na klupi - bilo da je to Željko Obradović ili neko drugi.

Šta su opcije za Bajern?

Naravno opcija koju očigledno žele navijači koji su dočekali Željka Obradovića na aerodromu u Surčinu je da on ostane trener. To je očigledno i želja uprave, a neki igrači su se takođe javno oglasili i dali podršku treneru poput kapitena crno-bijelih Vanje Marinkovića.

Druga opcija je prelazno rješenje što bi najvjerovatnije bio Aca Matović koji je u nekoliko navrata vodio tim Partizana u sličnim situacijama, Što se tiče potencijalnih rješenja na klupi Partizana u slučaju odlaska Obradovića, ime koje se najviše spominje je Andrea Trinkijeri.

Šta čeka Partizan do kraja godine?

Nakon male pauze koja slijedi do Bajerna Partizan čeka jako težak i gust raspored. Do kraja godine u decembru Partizan će odigrati čak deset utakmica. Najzvučnija je svakako utakmica sa Crvenom zvezdom 12. decembra u Evroligi u kojoj će crno-bijeli biti domaćini.