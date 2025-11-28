Pretpostavlja se da će u vrlo kratkom roku nekadašnji kapiten Novica Veličković postati sportski direktor Partizana.
Košarkaški klub Partizan saopštio je da mesto sportskog direktora kluba napušta Zoran Savić, koji je tu funkciju obavljao gotovo pet godina, čak od marta 2021. godine. I dok u crno-bijelom taboru i dalje traju pregovori sa Željkom Obradovićem oko njegovog ostanka na klupi, čak i po uslovima koje sam odredi, Partizan završava još jedan veliki posao.
Kako MONDO saznaje, novi sportski direktor - generalni menadžer kako se ta funkcija zove u SAD - biće nekadašnji kapiten Partizana Novica Veličković. Očekuje se da ljubimac Partizanovih navijača u vrlo kratkom roku dobije novu funkciju u klubu i započne novu eru - kao prvi saradnik trenera i čovjek od ključnog značaja za formiranje tima.
Novica Veličković postaje direktor Partizana: Ovo je najvažnija vijest dok se čeka odluka Obradovića
Nadaju se u Partizanu da će Željko Obradović pristati da rekonstruiše postojeći tim i nastavi sezonu, a u tom slučaju bi sarađivao sa Veličkovićem koji bi bio zadužen za "popunjavanje" igračkog kadra i dovođenje košarkaša. Partizan bi u slučaju Obradovićevog ostanka izašao na tržište i pokušao doselekcijom da kompletira tim tako da se u sezoni koja traje ispune svi ranije postavljeni ciljevi.
Podsjećamo, Novica Veličković se prije nekoliko mjeseci vratio u klub čiji ga navijači obožavaju, a tada je Partizan saopštio da će legendarni kapiten raditi sa mlađim kategorijama. Zbog promjena koje se dešavaju u crno-bijelom taboru ovih dana Veličković će biti prekomandovan na mesto sportskog direktora.