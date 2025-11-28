logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novica Veličković postaje direktor Partizana: Ovo je najvažnija vijest dok se čeka odluka Obradovića

Novica Veličković postaje direktor Partizana: Ovo je najvažnija vijest dok se čeka odluka Obradovića

Autori Dušan Ninković Autori Nemanja Stanojčić
0

Pretpostavlja se da će u vrlo kratkom roku nekadašnji kapiten Novica Veličković postati sportski direktor Partizana.

Novica Veličković novi sportski direktor KK Partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan saopštio je da mesto sportskog direktora kluba napušta Zoran Savić, koji je tu funkciju obavljao gotovo pet godina, čak od marta 2021. godine. I dok u crno-bijelom taboru i dalje traju pregovori sa Željkom Obradovićem oko njegovog ostanka na klupi, čak i po uslovima koje sam odredi, Partizan završava još jedan veliki posao.

Kako MONDO saznaje, novi sportski direktor - generalni menadžer kako se ta funkcija zove u SAD - biće nekadašnji kapiten Partizana Novica Veličković. Očekuje se da ljubimac Partizanovih navijača u vrlo kratkom roku dobije novu funkciju u klubu i započne novu eru - kao prvi saradnik trenera i čovjek od ključnog značaja za formiranje tima.

Nadaju se u Partizanu da će Željko Obradović pristati da rekonstruiše postojeći tim i nastavi sezonu, a u tom slučaju bi sarađivao sa Veličkovićem koji bi bio zadužen za "popunjavanje" igračkog kadra i dovođenje košarkaša. Partizan bi u slučaju Obradovićevog ostanka izašao na tržište i pokušao doselekcijom da kompletira tim tako da se u sezoni koja traje ispune svi ranije postavljeni ciljevi.

Podsjećamo, Novica Veličković se prije nekoliko mjeseci vratio u klub čiji ga navijači obožavaju, a tada je Partizan saopštio da će legendarni kapiten raditi sa mlađim kategorijama. Zbog promjena koje se dešavaju u crno-bijelom taboru ovih dana Veličković će biti prekomandovan na mesto sportskog direktora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novica Veličković KK Partizan Željko Obradović Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC