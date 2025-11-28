Novica Veličković postaje direktor Partizana: Ovo je najvažnija vijest dok se čeka odluka Obradovića

Pretpostavlja se da će u vrlo kratkom roku nekadašnji kapiten Novica Veličković postati sportski direktor Partizana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan saopštio je da mesto sportskog direktora kluba napušta Zoran Savić, koji je tu funkciju obavljao gotovo pet godina, čak od marta 2021. godine. I dok u crno-bijelom taboru i dalje traju pregovori sa Željkom Obradovićem oko njegovog ostanka na klupi, čak i po uslovima koje sam odredi, Partizan završava još jedan veliki posao.

Kako MONDO saznaje, novi sportski direktor - generalni menadžer kako se ta funkcija zove u SAD - biće nekadašnji kapiten Partizana Novica Veličković. Očekuje se da ljubimac Partizanovih navijača u vrlo kratkom roku dobije novu funkciju u klubu i započne novu eru - kao prvi saradnik trenera i čovjek od ključnog značaja za formiranje tima.

Nadaju se u Partizanu da će Željko Obradović pristati da rekonstruiše postojeći tim i nastavi sezonu, a u tom slučaju bi sarađivao sa Veličkovićem koji bi bio zadužen za "popunjavanje" igračkog kadra i dovođenje košarkaša. Partizan bi u slučaju Obradovićevog ostanka izašao na tržište i pokušao doselekcijom da kompletira tim tako da se u sezoni koja traje ispune svi ranije postavljeni ciljevi.

Podsjećamo, Novica Veličković se prije nekoliko mjeseci vratio u klub čiji ga navijači obožavaju, a tada je Partizan saopštio da će legendarni kapiten raditi sa mlađim kategorijama. Zbog promjena koje se dešavaju u crno-bijelom taboru ovih dana Veličković će biti prekomandovan na mesto sportskog direktora.