Bez navijača 6. januara u Evroligi: Barselona protiv Makabija bez publike

Bez navijača 6. januara u Evroligi: Barselona protiv Makabija bez publike

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Meč Barselone i Makabija biće odigran bez prisustva navijača.

Meč Barselone i Makabija bez publike Izvor: MN PRESS

Nastavlja se isti tretman u Evroligi, španski klubovi igraju sa izraelskim na svom terenu bez publike. Nakon što je Valensija nedavno bez navijača morala da dočeka tim iz Izraela, sada će Barselona 6. januara dočekati Makabi bez prisustva svojih navijača u Blaugrani.

"Barselona obavještava da će utakmica 20. kola Evrolige sa Makabijem iz Tel Aviva 6. januara u Blaugrani biti odigrana iza zatvorenih vrata", navodi se u saopštenju.

Razlozi za ovakvu odluku su sigurnosne prirode. Meč je od strane policije procijenjen kao vrlo rizičan zbog brojnih protesta u vezi sa ratom Izraela sa Palestinom. Tako će se još jedanj meč izraelskih timova odigrati bez prisustva publike. 

Barselona je u seriji od četiri pobjede i trenutno je sa 11 pobjeda i 5 poraza treća na tabeli. Što se tiče Makabija ovaj klub je takođe u dobroj formi, imaju tri pobjede zaredom, ali su tek na 15. mjestu sa 6 pobjeda i 10 poraza.

