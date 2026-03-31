"Sad slavimo, sutra mislimo o derbiju": Penjaroja poslije pobjede Partizana rekao zašto cijeni ovaj trenutak

"Sad slavimo, sutra mislimo o derbiju": Penjaroja poslije pobjede Partizana rekao zašto cijeni ovaj trenutak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Trener Partizana Đoan Penjaroja analizirao je pobjedu Partizana, a onda se osvrnuo i na predstojeći "vječiti" derbi

Đoan Penjaroja o pobjedi Partizana protiv Bosne Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Trener Partizana Đoan Penjaroja bio je zadovoljan zbog pobjede crno-bijelih nad Bosnom i samim tim plasmana na prvo mjesto tabele ABA lige. Zbog toga, Španac nije želio da mnogo govori o "vječitom" derbiju koji očekuje "crno-bijele" u četvrtak od 20 časove u Beogradskoj areni.

"Srećan sam jer je ovo važna pobjeda za nas. Nije bio lak meč, naročito u prvom poluvremenu. Imali smo problema da kontrolišemo skok, posebno u odbrani. Protivnik je imao 11 ofanzivnih skokova, što je previše. Takođe smo imali poteškoća u kontrolisanju situacija 'jedan na jedan', ali mislim da smo se popravili u drugom poluvremenu. Mislim da smo tokom većeg dijela meča držali kontrolu nad rezultatom i da je ovo dobra pobjeda za nas", rekao je Penjaroja poslije pobjede nad Bosnom.

"Za nas je takođe važno da u ovom trenutku uživamo u pobjedi. Igračima, trenerima i meni je važno da cijenimo ovaj trenutak. Sutra nas očekuje 'vječiti' derbi, koji je veoma važan u ABA ligi. Naravno, veliki mečevi su u Evroligi, ali mi uvažavamo i poštujemo našu domaću konkurenciju", rekao je trener Partizana.

Možda će vas zanimati

KK Partizan KK Bosna ABA liga Đoan Penjaroja

