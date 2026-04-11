Sudijska greška koja je zauvijek promijenila Evroligu: Blokada Stojka Vrankovića za titulu nije smjela da važi

Finale Evrolige 1996. godine Panatinaikos - Barselona ostalo je upamćeno kao najspornije u istoriji i kao okidač velikih promjena u evropskoj košarci. Blokada Stojana Vrankovića za titulu nikad nije trebalo da važi.

Izvor: x.com/teledeporte

Ove subote, 11. aprila, navršava se 30 godina od jednog od najkontroverznijih finala Evrolige u istoriji, Panatinaikos - Barselona 67:66 u pariskoj hali "Bersi". Atinjani su pod vođstvom srpskog trenera Božidara Maljkovića osvojili svoju prvu evro-titulu u istoriji (Maljkovićevu četvrtu), a utakmicu je obilježio skandalozni kraj i očigledan sudijski previd.

Barselona je u haotičnim završnim sekundama imala polaganje za pobjedu, a vjerovatno i za titulu, ali je hrvatski internacionalac Stojan "Stojko" Vranković blokirao šut Hose Antonija Montera i donio "zelenima" istorijski naslov prvaka.

Španci su odmah otrčali ka sudijama i žalili se na očigledno - da je lopta dodirnula tablu prije nego što ju je Vranković zaustavio na putu ka košu, što je moralo biti priznato kao koš. Ipak, arbitri Reuven Virovnik iz Izraela i Paskal Dorizon iz Francuske nisu se oglasili, pa je počelo veliko slavlje "zelenih", među kojima je bio MVP legendarni Dominik Vilkins, a u ekipi su bile legende Panate i grčke košarke, poput Panajotisa Janakisa, Fragiskosa Alvertisa, Nikola Ikonomua...

Barselona je odmah podnijela žalbu, uložila zvaničan protest i tražila je da se posljednjih šest sekundi utakmice ponovi. I nije sporna blokada bila jedina greška, jer je sat "resetovan" osam sekundi prije kraja, kada je Janakis izgubio loptu, iako je vrijeme trebalo da bude zaustavljeno, a posjed je trebalo da pripadne Barseloni, da je izvede sa strane.

Uz to, nevjerovatna je bila i činjenica da je na satu oko šest sekundi stajalo vrijeme od "4,9 sekundi do kraja" i to je omogućilo Barseloni da napada bar desetak sekundi u navedenom - najspornijem napadu u istoriji finala Evrolige.

Pogledajte:

Se cumplen 30 años de la no canasta más famosa del Baloncesto Europeo



Un tapón ilegal que no fue considerado como tal de Vrankovic a Montero dejó al Barcelona sin su primera Euroligapic.twitter.com/jke6rtvfko — Teledeporte (@teledeporte)April 11, 2026

Sve je odlučeno u zoru u hotelu

Izvor: JACQUES DEMARTHON / AFP / Profimedia

Epilog je bio adekvatno haotičan - utakmica je završena u četiri sata ujutru, u hotelu "Konkord La Fajet", u kojem su učestvovali Nar Zanolin, direktor Tehničke komisije FIBA i pokojni Patrik Bauman, zamjenik generalnog sekretara. Takođe, u donošenju odluke učestvovao je i Dirk Rejner, pravni savjetnik takmičenja i odlučeno je da titula ostane dodijeljena Panatinaikosu, a da žalbe ne ostanu uvažene, iako su arbitri priznali grešku.

Andres Himenez, krilni centar i legenda Barselone, priznao je u jednom intervjuu koliko ga boli taj poraz. U španskoj ekipi koju je predvodio Litvanac Arturas Karnišovac sa 23 poena nikad nisu preboljeli veliku grešku arbitara.

"Imati pismo FIBA koja ti prizna da je bila nelegalna blokada, a nemati titulu... Bili smo tim koji je trebalo da pobijedi i taj ugled i dalje nosi težinu", rekao je on

Okidač za tektonske promjene u evro-košarci

Izvor: YOAV LEMMER / AFP / Profimedia

Tako skandalozno finale bilo je jedno od ključnih događaja za drastičnu promjenu u evropskoj košarci, na jačanje ULEB-a udruženje evropskih košarkaških liga, koje je u junu 2000. formiralo novo takmičenje "Evroligu" ("EuroLeague") sa najjačim timovima Evrope, uz čiju pomoć je preuzelo elitno takmičenje od FIBA. Zajedno su formirali čak i takmičenje istog imena kao i ono koje je vodila FIBA, jer evropska "Kuća košarke" nije brendirala ime "Evrolige".

FIBA je potom napravila FIBA Suproligu, u sezoni 2000/01 tako su igrana dva elitna takmičenja i postojala su dva šampiona - Virtus (Evroliga) i Makabi (Suproliga), a u maju 2001. godine takmičenja su integrisana u jedno, pod okriljem Evrolige, koja je formirala i ULEB kup, kasnije preimenovan u aktuelni Evrokup, dok su međunarodni Kup Radivoja Koraća i Kup Rajmonda Saporte ugašeni.

Kontroverzno finale 1996. godine u Bersiju imalo je jako veliki uticaj na takav rasplet i na aktuelni izgled evropske košarke, u kojoj "Euroleague Basketball" i timovi vlasnici vode najjača klupska takmičenja, a FIBA je zadužena za takmičenja reprezentacija i za FIBA Ligu šampiona, ambiciozno takmičenje formirano prije tačno 10 godina.

"Bio je to dan kad je Barselona doživjela najveću kraću u istoriji evropske košarke", piše i danas Mundo Deportivo, sjećajući se najskandaloznijeg finala ikad.