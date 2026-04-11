Superkompjuter računao i izbacio ime "Crvena zvezda": Poslao je u plej-of Evrolige i predvidio paklenog rivala

Bojan Jakovljević
Objavljeni rezultati najnovije simulacije posljednjeg kola Evrolige, ali i plej-ina, u kojem će igrati Crvena zvezda.

Superkompjuter proračun za plasman Crvene zvezde u plej-of Evrolige Izvor: MN Press/x.com/Figurei8ht

Kompjuterska simulacija na osnovu nastupa ekipa i njihovih utakmica u Evroligi izračunala je na uzorku od 10.000 kombinacija da postoji čak 22 odsto šansi da se Crvena zvezda u plej-ofu Evrolige sastane sa Olimpijakosom.

U ovom trenutku, u kojem Zvezda još nije izborila mjesto u plej-ofu, izvjesnije je samo da bi Olimpijakos mogao da igra protiv Monaka u seriji za plej-of (25 odsto), kao i da će par plej-ofa činiti Real Madrid i Žalgiris, sa pozicija "četiri" i "pet". Odmah poslije toga je kompjuter izbacio par Olimpijakos - Crvena zvezda, podrazumijevajući da bi crveno-bijeli ušli u plej-of kao osmoplasirani i na taj način igrali protiv lidera.

Nalog na "Iksu" specijalizovan za simulacije ishoda Evrolige nema veze sa kladionicama i ne objavljuje prognoze, već ishode hiljada i hiljada simulacija rezultata utakmica. 

U ovom trenutku, apsolutni fokus Crvene zvezde je ka meču protiv Real Madrida u četvrtak, 16. aprila, u posljednjem kolu Evrolige. Poslije te i naredne večeri, u petak, 17. aprila, biće poznat i spisak prvih šestoplasiranih ekipa koje će direktno u plej-of, kao i imena naredna četiri tima, koji će u plej-in. U drugoj grupi, drugu sezonu zaredom, naći će se Crvena zvezda. Postoji i računica, koja nije jednostavna, prema kojoj bi Zvezda mogla i do šeste pozicije.

Ovo su parovi posljednjeg kola Ewvrolige

  • Asvel - Fenerbahče (četvrtak)
  • Makabi - Virtus
  • Olimpijakos - Armani
  • Partizan - Baskonija
  • Real - Zvezda
  • Žalgiris - Pariz (petak)
  • Monako - Hapoel Tel Aviv
  • Dubai - Valensija
  • Panatinaikos - Efes
  • Barselona - Bajern



Možda će vas zanimati

