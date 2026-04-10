Crvena zvezda može do 6. mjesta u Evroligi: Čekaju se pobjeda u Madridu i četiri poraza rivala

Košarkaši Crvene zvezde imaju šansu da se nađu u plej-ofu i izbjegnu doigravanje kroz plej-in.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel u 37. kolu Evrolige i tako meč prije kraja ligaškog dijela obezbijedili plasman u doigravanje. Crveno-bijeli su sada sigurno u plej-inu, a u posljednjem kolu će se boriti za što bolju poziciju i lakši put do četvrtfinala. Međutim, postoji teorija po kojoj bi tim Saše Obradovića mogao da izbjegne mečeve u plej-inu i direktno stigne među šest najboljih timova u takmičenju!

Naravno, podrazumijeva se da Crvena zvezda u tom slučaju mora da pobedi Real u Madridu što neće biti nimalo lako uraditi jer je i španskoj ekipi veoma važno da ligaški dio takmičenja završe pobedom. Njima je ugroženo mjesto među četiri tima na kraju ligaškog dijela, a onda bi izgubili i prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Pored pobjede Zvezde u Madridu, srpskom predstavniku potrebno je da se poklope još četiri rezultata u narednih nekoliko dana. Prije svega, ekipa Makabija mora da pobedi Hapoel u gradskom derbiju Tel Aviva koji će se prinudno igrati u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić". Taj meč će se igrati u nedjelju, nekoliko dana prije nego što na programu budu svi mečevi 38. kola.

Kada se bude igrala posljednja runda, navijači Crvene zvezde će navijati za poraz Hapoela na gostovanju Monaku, poraz Panatinaikosa na svom terenu protiv Efesa i poraz Žalgirisa na svom terenu protiv Pariza. Ukoliko bi se ti rezultati "poklopili", tim Saše Obradovića bi stigao do šest pozicije na tabeli i direktnog plasmana u plej-of.

Parovi posljednjeg kola Evrolige:

Asvel - Fenerbahče

Makabi - Virtus

Olimpijakos - Olimpija

Partizan - Baskonija

Real Madrid - Crvena zvezda

Žalgiris - Pariz

Monako - Hapoel

Dubai - Valensija

Panatinaikos - Efes

Barselona - Bajern







Standings provided by Sofascore

