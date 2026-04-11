Batler se sjetio Partizana i otkrio riječi koje su ga ohrabrile: "Saša mi je vjerovao, ponovo sam svoj"

Amerikanac Džared Batler odigrao je maestralnu partiju protiv Asvela u Evroligi i ponovo se vratio u prepoznaljivo raspoloženje.

Košarkaši Crvene zvezde su obezbijedili mjesto u plej-inu Evrolige i sada će se boriti za prednost domaćeg terena. Ono što još više raduje Delije je "povratak" Džareda Batlera. Sjajni bek je zaplesao na meču protiv Asvela i ostavio iza sebe loše partije. Ovog puta ga je služio i šut, a nakon važne pobede je istakao da je ceo tim verovao i njega i da je bilo pitanje vremena kada će ponovo proigrati.

Svima je bilo jasno da Batlerova magija nije mogla da nestane preko noći, ali umor je učinio svoje. Posebno ga je iscrpio poraz od Partizana.

"Osjećam se prilično dobro. Velika pobjeda. Naravno, svaka pobeda nam je sada najvažnija, tako da je dobar osjećaj. Imamo još jednu pred sobom i jedva čekam meč", rekao je Batler za Meridian sport.

Osvrnuo se na tok utakmice. "Svaka utakmica ima svoje oscilacije – ne možeš igrati savršeno sve četiri četvrtine. Imali smo mali pad koncentracije, ali smo uspeli da se izvučemo iz toga."

Batler protiv Pariza i Partizana nije ličio na sebe, dok je najbolju partiju ove sezone zavšio sa 24 poena, tri skoka i pet asistencija.

“Jednostavno nisam imao nikakva očekivanja od sebe, izašao sam i igrao slobodno, vjerovao svojim instinktima. Nisam pokušavao da budem nešto što nisam, samo sam bio svoj - to je vjerovatno bila najveća razlika".

Otkrio je šta mu je rekao Saša Obradović u teškim momentima. "Rekao je da vjeruje u mene. Ja sam rekao: „Hajde da to potvrdimo.“ Mislim da cijeli stručni štab i svi ostali vjeruju u mene, i dobar je osjećaj kada, čak i kad prolaziš kroz loš period, imaš ljude koji stoje uz tebe. To je vjerovatno najvažnije."

Ima veliku podršku navijača. "Mnogo znači, jer mi je prvi put da sam u Evropi, i prolaziš kroz mnogo uspona i padova. Prvi put si ovdje, moraš na mnogo toga da se prilagodiš, a ljudi oko tebe su ti praktično nepoznati, pa moraš sve to da pohvataš… Ima tu dosta toga, ali svi su stali uz mene, i to je baš dobar osjećaj."

Prvi cilj je ispunjen, plamsna u plej-in Evolige. "Nije to krajnji cilj, ali je korak napred. Djeluje kao da nam je malo tereta spalo s leđa, ali imamo još dosta utakmica da odigramo."

Nerado se sjeća utakmice i poraza od Partizana. "Taj derbi me je emotivno iscrpio. Mislim da je tu krenuo moj pad, i sve utakmice su nekako počele da se stapaju. Drago mi je što je to sada iza nas."

Priznao je da ga je pakleni tempo utakmica potpuno izmorio. "Trebao mi je odmor. Iskreno, baš mi je trebao. Ne mislim da sam „nestao“, samo sam bio umoran, i fizički i emotivno. To je sve dio procesa, ali sada se osjećam kao da sam se vratio."