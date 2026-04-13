Veliki problem za Vasilija Micića: Vraćen sa aerodroma u Beogradu, Hapoel otišao bez njega

Vasilije Micić izgubio pasoš u Beogradu, pa nije mogao da otputuje u Bugarsku sa Hapoelom.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Vasilije Micić igrao je za ekipu Hapoela protiv Makabija iz Tel Aviva (99:88), u odloženom meču 30. kola Evrolige. Hapoel je ostvario pobjedu u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", a kada je tim iz Izraela trebalo da otputuje u Sofiju gdje im je baza posljednjih nedjelja, Vasa nije mogao da krene sa ekipom.

Kako prenose mediji iz Izraela, Micić je tokom posjete Beogradu izgubio pasoš, pa nije mogao da se ukrca u avion kojim je Hapoel trebalo da odleti u Bugarsku. Sreća je što se Vasilije Micić nalazi u svojoj zemlji, pa će problem ubrzo moći da se riješi, ali nije zanemarivo to što je iskusni plejmejker doživio neprijatnost na aerodromu "Nikola Tesla".

Micić se sa aerodroma uputio ka hotelu u kojem je Hapoel odsjeo, ali u hotelskoj sobi u kojoj je bio smješten nije našao pasoš. To znači da Vasilije Micić u toku dana neće moći da se priključi vojim saigračima - on će ostati u Srbiji dok mu po hitnom postupku ne bude izdat novi pasoš, sa kojim može da otputuje u Bugarsku.

Ekipa Hapoela posljednji meč ligaškog dijela sezone igra protiv Monaka, na gostujućem terenu. Ta utakmica važna je i Crvenoj zvezdi koja pravi kalkulacije za šesto mjesto, dok je izraelski tim već obezbijedio plej-of u ovoj sezoni. Za to im je bila značajna pobjeda nad gradskim rivalom Makabijem, u kojoj je Micić učestvovao sa devet poena, pet skokova i tri asistencije za 19 minuta na terenu.

