"Crvena zvezda i Partizan imaju iste šanse": Stigla reakcija na vijest o Evroligi

Crvena zvezda demantovala napise da bi Partizan mogao da ima povlašćen položaj pri dobijanju franšize.

Izvor: MN PRESS

Evroliga razmatra nove franšize, odnosno timove koji će u budućnosti učestvovati u vlasničkoj strukturi, a kandidati su i srpski klubovi koji već godinama igraju u najjačoj ligi. Crvena zvezda i Partizan su konkurisali za mjesto u narednom projektu, a ta vijest privukla je pažnju košarkaškoj javnosti u Evropi.

Španski portal "Encestando" prenio je da bi Partizan mogao da ima povlašćeni status, ali Crvena zvezda demantuje takve navode. Crveno-bijeli ističu da oba srpska kluba žele da postanu franšize i da imaju iste šanse da to i postanu!

"Vijest koja se danas pojavila u jednom španskom mediju nije tačna. KK Crvena zvezda je u stalnom kontaktu sa Evroligom čiji je stav oko ovoga sljedeći: Za sada oba srpska kluba imaju iste mogućnosti. Istorija, tradicija i dugoročni doprinos ligi klubova poput Crvene zvezde i Partizana biće uzeti u obzir prilikom procjene i ulazne takse", navodi se u reakciji Zvezde dostavljenoj medijima.

Vlsništvo nad Evroligom do sada je dijelilo 13 klubova sa "A" licencama uključujući i CSKA, koji od rata u Ukrajini ne igra. Barselona, Fenerbahče i Bajern Minhen su odustali od projekta NBA Evropa. Barselona i Bajern su već potpisali ugovor sa Evroligom, dok će Fener isto učiniti do kraja mjeseca, piše "Encestando". Real Madrid ima svu potrebnu dokumentaciju i razmatra sljedeće korake, dok se potvrda od Asvela i dalje čeka. Ukoliko se francuski tim povuče, njihovo mjesto ide pobjedniku Evrokupa.

Za nove licence javilo se čak 17 klubova, a među njima Partizan i Crvena zvezda. Tu su, između ostalih, još Monako, Virtus, Valensija, Dubai, Pariz, Hapoel, Dubai, Zenit, Galatasaraj, Napoli i franšiza koja će biti stvorena u Londonu. Jedan važan detalj koji se spominje jeste i cijena dugoročne licence procijenjena na minimum 45, a maksimum 80 miliona evra. Portal "Encestando" navodi da će Partizan, Virtus i Valensija, pošto su doprinijeli rastu Evrolige, imati nižu cijenu u odnosu na druge. Cijena će varirati i neće biti plaćena odmah, već kao godišnja naknada tokom dužeg perioda.

Za sada se zna da će se naredna sezona u Evroligi igrati po istom sistemu kao i aktuelna - sa istim brojem timova, u istom ligaškom formatu, sa plej-in fazom i četvrtfinalnim serijama pred početak Fajnal-fora. Zbog višegodišnjih licenci koje su dobili u ljeto 2025. godine Crvena zvezda i Partizan će igrati Evroligu i u sezoni 2026/27.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!