Kris Džons odbio novi ugovor u Hapoelu, sve bliže Crvenoj zvezdi

Crvena zvezda sve bliža potpisu Krisa Džounsa iz Hapoel Tel Aviva.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda će napraviti ozbiljnu rekonstrukciju ovog ljeta i očekuje se odlazak velikog broja igrača i izgradnja "nove kičme" tima. Poslije dvije godine gotovo sigurno odlazi Kodi Miler Mekintajer, koji ima dogovor sa Olimpijakosom, pa se tako čeka odluka rukovodstva ko će zamijeniti prvog plejmejkera na Malog Kalemegdanu.

Sve su glasnije spekulacije da bi to mogao da bude Kris Džouns (33, 188 cm) iz Hapoela iz Tel Aviva, a sada su se pojavile nove informacije povodom njegovog dolaska u Beograd.

Kako je objavio dobro obaviješteni "Izrael Hajom", Kris Džouns je odbio ponudu Hapoela iz Tel Aviva i sve je bliži potpisu za Crvenu zvezdu. Naravno, to ne znači da je posao i dalje završen, međutim ovo je sada dobra naznaka da bi Zvezda mogla da pobedi u trci za američkog plejmejkera.

"Međutim, Hapoel Tel Aviv ne odustaje od njega. 'Crveni' su centru ponudili poboljšani ugovor na još dvije godine, koji je on prije nekoliko dana odbio, ali će mu sada klub poslati novu, unapređenu ponudu. Džounsove odlične igre u posljednjim nedjeljama promijenile su stav Hapoel Tel Aviva, pa su mu poručili da ne žuri sa potpisivanjem za drugi klub", navodi se u tekstu kolega iz Izraela.

Ko je Kris Džouns?

Kris Džouns je do Evrolige stigao zaobilaznim putem. Poslije koledža je igrao u Mongoliji, Švajcarskoj, Belgiji, pa je preko Burse stigao do Makabija gdje je prvi put zaigrao u Evroligi u sezoni 2020/21. Zatim je u Asvelu zablistao u duetu sa Elijem Okobom, a ove sezone dijeli minutažu sa Vasilijem Micićem u Hapoelu. Između toga je bio sjajan i u Valensiji u kojoj je proveo tri sezone i bio jedan od njenih lidera.

Iako je imao 9,5 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skok u prosjeku u Evroligi ove sezone, ovaj 188 centimetara visok plejmejker nije bio u planovima izraelskog tima za narednu sezonu. Ako dođe u Crvenu zvezdu, vidjećemo ko će mu biti konkurencija na mjestu organizatora igre.

Kao što je poznato, Zvezda je ostala samo na Miljenoviću, Batleru i Mekintajeru, dok je pod znakom pitanja da li će Amerikanci ostati i naredne sezone na Malom Kalemegdanu.

