Kako će Crvena zvezda izgledati naredne sezone? Šuška se o odlasku trojice košarkaša

Crvena zvezda je završila sezonu u Evroligi, a u nekoliko dana nakon ispadanja iz plej-ina mnogo se pričalo o narednoj sezoni, pojačanjima i odlascima.

Crvena zvezda je završila takmičenje u Evroligi na desetom mjestu, ispadanjem iz plej-ina nakon poraza od Barselone. Iako je tek očekuje borba za dva trofeja, jedan u ABA ligi, a drugi u domaćem takmičenju za sada je glavna tema to kako će tim izgledati naredne sezone.

Znamo kome sve ističe ugovor na kraju ove godine, znamo i da su neki igrači već otišli tokom godine, a drugi su potpisali ugvoore za narednu godinu. Pa kako će Crvena zvezda izgledati?

Ko je otišao, a ko došao?

Crvena zvezda je tokom sezone dovela nekoliko pojačanja, a posljednje je Nikola Đurišić. Doskorašnji NBA igrač na kraju u Americi nije dobio pravu šansu, a onda je nakon raskida ugovora potpisao za Crvenu zvezdu. Na pozajmici je u Megi gdje se vraća u formu i deluje da je on projekat za narednu sezonu.

U posljednjim danima pred plej-in Evrolige na iznenađenje mnogih otišao je Jago dos Santos u Virtus, a zatim je u Litvaniju otišao i Donatas Motiejunas. Nije realno računati da će se ove sezone vračati Motiejunas, a kamoli da će biti u planovima za narednu sezonu. Pod ugovorom je i Ajzea Kenan, ali je povrijeđen i samo se čeka da mu istekne saradnja.

Ko ide, a ko dolazI?

Crvena zvezda će po svemu sudeći izgubiti Kodija Milera-Mekintajera koji je nakon rekordne sezone u Evroligi navodno dogovorio sve sa Olimpijakosom. Takođe pominje se da Makabi želi da dovede dva centra iz Beograda - Hasijela Rivera koji je već dobro poznato lice u Izraelu kao i Džoela Bolomboja koji je izašao iz povrede, a ističe mu ugovor. Vidjećemo kakva je situacija sa Dejanom Davidovcem kome ističe ugovor, a bio je vrlo malo u planovima Saše Obradovića ove sezone.

Za sada se kao pojačanje redovno pominje Kris Džouns koji bi vjerovatno bio direktna zamjena za Kodija Mliera-Mekintajera, a glasine o Alesandru Pajoli su demantovane. O centrima koji bi mogli da pojačaju Zvezdu nije bilo puno riječi, ali moguće pojačanje je krilni centar Filip Škobalj koji je nakon koledža potpisao saradnju sa crveno-bijelima. Poslije dobre sezone u BKK Radničkom očekuje se da mu se makar na pripremama da šansa da pokaže da je dovoljno dobar za evroligaški sastav.

Ko ostaje?

Džared Batler i Džordan Nvora imaju ugovor do 2027. godine, ali uz izlaznu NBA klauzulu. Do 2027. saradnju imaju Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić.Čima Moneke koji je doduše potpisao na jednu plus jednu godinu, a ugovor do 2027. ima i Semi Odželej. Saradnju do 2027. godine ima i Uroš Plavšić, ali vidjećemo da li će on dobiti treću šansu u timu Crvene zvezde, dok recimo Tajson Karter djeluje kao siguran šraf u timu naredne sezone. Iako je dugo imao problema sa bolešću, očiglendo da Saša Obradović ima povjerenja u njega i daje mu minute u finišu sezone.

Nedavno je novi ugovor do 2028. godine dobio Ebuka Izundu, a takođe i Stefan Miljenović ima ugovor do kraja sezone 2027/28.

Šta ovo znači?

Crvena zvezda će napraviti neke promjene u timu, moglči bi čak da odu i neki nosioci, ali ne treba očekivati da će tim sa Malog Kalemegdana ovoga puta promijeniti deset igrača kao prošle sezone. Pričali su mnogi u klubu da žele da nadograde ekipu i da budu bolji naredne sezone, a to vrlo vjerovatno znači da će kičma tima biti tu i za narednu godinu.

