Crvena zvezda osvojila 36. titulu u istoriji: Ekipa Marine Maljković bez poraza u Srbiji

Najtrofejniji ženski košarkaški klub u Srbiji, ekipa Crvene zvezde, ponovo na šampionskom postolju.

Košarkašice Crvene zvezde objedinile su trofeje u upravo završenoj sezoni - nakon trofeja u Kupu Milana Cige Vasojevića, ekipa Marine Maljković stigla je do pehara i u srpskom prvenstvu. Treći meč finalne serije igračice Crvene zvezde riješile su u svoju korist (106:75) za ubjedljivih 3:0 protiv Studenta.

Crvena zvezda je i ovu sezonu završila bez poraza u prvenstvu, a finalna serija protiv ekipe iz Niša nije imala rezultatsku neizvjesnost kakvu bi borba za trofej trebalo da ponudi. Ekipa Studenta je, istina, bila veoma borbena u trećem meču finala, ali to nije bilo dovoljno da izbjegnu ubjedljiv poraz jer je Crvena zvezda dodala gas i u posljednjoj dionici riješila pitanje pobjednika, pa zabilježila ubjedljiv trijumf.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Mazik sa 22, Turudić sa 20, Ivana Katanić sa 18 i Dahan Sujić sa 17 poena, a u ekipi Studenta Brigs je upisala 26 peona, a pratile su je Ćulibrk sa 16 i Vučković sa 14 poena. Košarkašica Crvene zvezde Alija Mazik dobila je priznanje za najefikasniju i najkorisniju igračicu finalne serije.

Za Crvenu zvezdu ovo je bila čak 36. titula u klupskoj istoriji, a druga u nizu. Prije toga je šampion Srbije bila ekipa Mege, a crveno-bijele dame su imale šest uzastopnih titula između 2017. i 2023. godine. Od 2006. godine kada prvenstvo igraju samo srpski klubovi do titule su stizali još Hemofarm (tri puta), Partizan (četiri puta) i Radivoj Korać (tri puta).

Šta je rekla Marina Maljković?

Legendarna Marina Maljković, sinonim za uspjeh ženske košarke u Srbiji tokom prethodnih godina, na početku sezone stigla je na klupu Crvene zvezde. Njen plan je bio da kroz rad u prvenstvu Srbije i evropskim takmičenjima priprema srpske košarkašice za inostrane karijere i obaveze u reprezentaciji, a usput je i osvojila trofeje sa crveno-bijelima.

"Samo oni koji sjede na trenerskoj klupi znaju koliko je teško pobijediti jednu ekipu tri puta, to su mnogo teške stvari, i psihološke i u pripremi tima. Student je pokazao sve ono što sam govorila na početku sezone, koliko je važno da se igra evropsko takmičenje i da bez njega ne može ništa. Ove sezone imali smo jedan mali boljitak, imali smo dva kluba koja su se takmičila u Evropi, Crvenu zvezdu i Student. Od sljedeće sezone, apelujem da to bude minimum tri kluba koja će da se bore u Evropi, jer Student je pokazao u ove tri utakmice kako su odskočili, da sklonimo Zvezdu po strani, koliko su napredovale igračice i koliko su napredovali kao tim. Ja uvijek govorim surovu istinu, Srbija ne može ništa bez jakog domaćeg takmičenja, minimum tri kluba treba da igraju Evropu", istakla je iskusna Maljković.

Po riječima Marine Maljković, ženska košarka u Srbiji je na pravom putu i u narednim godinama treba raditi na tome da pravi nove iskorake, kako bi benefite imala i reprezentacija.

"Napravljen je pomak ove sezone, imamo pozitivne stvari, što se vidi i u ovom finalu. Sada je važno da se nastavi sa tim pozitivnim trendom, ali ne po malo, nego mnogo, mnogo više. Pričam o svima, ne samo o Crvenoj zvezdi... Svi treba da učinimo sve što je u našoj moći da ova liga bude još jača, da napreduje, a od toga profit ima direktno i reprezentacija i sve mlađe kategorije, koje smo u Zvezdi imali, što smo dokazali Kupom i ovim takmičenjem, nevjerovatnom konfrontacijom, uz nevjerovatne duele, uz najbolje strane igračice i evidentan napredak seniorskih reprezentativki koje čine Crvenu zvezdu", zaključila je bivša selektorka.

