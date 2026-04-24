Evroliga izostavila igrače Crvene zvezde: Jasno je šta je presudilo

Evroliga izostavila igrače Crvene zvezde: Jasno je šta je presudilo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

KK Crvena zvezda je završila kao 10. ovu sezonu, pa su igrači ostali bez individualnih priznanja.

Bez igrača Crvene zvezde u drugoj petorci Evrolige

Evroliga je objavila drugu najbolju petorku regularnog dela sezone, a iako je bilo moguće da se tu nađe neki od igrača Crvene zvezde, to se nije desilo. Za ovaj izbor očigledno je bio presudan plasman, pošto je, primjera radi, Čima Moneke bio šesti igrač ove sezone po indeksu korisnosti, dok je Kodi Miler-Mekintajer bio najbolji po broju asistencija.

Na kraju je izbor pao na ovu petoricu igrača: Vejd Boldvin (Fenerbahče), Kendrik Nan (Panatinaikos), Tajler Dorsi (Olimpijakos), Tejlen Horton-Taker (Fenerbahče) i Valter Tavares (Real Madrid).

Podsjetimo, u idealnoj petorci našli su se Silvan Fransisko (Žalgiris), Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviva), Žan Montero (Valensija), Saša Vezenkov (Olimpijakos) i Nikola Milutinov (Olimpijakos).

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

