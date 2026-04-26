NBA, FIBA i Evroliga stvaraju pakt: Niko ne želi "ligu bogatih", Crvena zvezda i Partizan čekaju rasplet

Ključni sastanak NBA, FIBA i Evrolige zakazan je za 28. april kada ćemo imati naznake u kom pravcu će ići evropska košarka.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NBA i FIBA polako odustaju od svog plana da formiraju samostalno takmičenje, a više o budućnosti evropske košarke znaćemo poslije sastanka koji je zakazan u utorak 28. mart u Ženevi. Tada će sjesti za pregovarački sto sa Evroligom kako bi pokušali da pronađu najbolje moguće rješenje koje podrazumijeva uvećanje profita i pametnije poslovanje na Starom kontinentu.

Nisu zadovoljni evroligaši, ali nisu ni sigurni da žele da napuste takmičenje koje je već više od dvije i po decenije sinonim za najbolju košarku. NBA je u startu imala pogrešnu strategiju, pokušala je da privuče samo najveće evropske klubove (prije svih Real Madrid), ali ubrzo su shvatili da to nije najbolja ideja i da bi time narušili poredak i naštetili tradicionalnom pristupu košarci koji se njeguje u Evropi.

Poželjno je izbjeći još jednu haotičnu situaciju poput one koju je kontinentalna košarka već doživjela u sezoni 2000/01, kada je osnovana FIBA Superliga koja je trajala samo jednu sezonu. Takođe, vođeni fudbalskim iskustvom i propasti "lige bogatih" niko više ne želi da ulazi u ovakav rizik.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Poruka pomirenja

"Vrijeme je da izbjegnemo konfrontacije i sukobe, da ostavimo po strani ponos, da gradimo mostove i da istražimo potencijalne sinergije kako bismo postigli konsenzus između strana". Sa ovim načinom razmišljanja, Čus Bueno, izvršni direktor Evrolige i Džordž Aivazoglu, generalni direktor NBA za Evropu i Bliski istok, prisustvovaće sastanku. Aivazoglu obavlja ovaj zadatak u ime svog šefa, komesara NBA Adama Silvera.

Evroliga se može pohvaliti košarkaškim timovima i gradovima, klubovima starim vijekovima i stotinama hiljada navijača, a NBA se obavezala da će stvoriti veliko takmičenje i značajne dugoročne prihode za svoje timove. Kako objediniti ove dvije strane?

"Za dobrobit evropske košarke, najbolje bi bilo da se pridružimo Evroligi"

Adam Silver je već iskusio ogromne poteškoće sa kojima se susreo u namjeri da stvori takozvanu NBA Evropu. Možda je zbog toga otvorio vrata postizanju sporazuma sa Evroligom.

"Za dobrobit evropske košarke, bilo bi najbolje da se pridružimo Evroligi. Moramo da osmislimo pristup rastu košarke širom Evrope. To podrazumijeva dopunjavanje nacionalnih liga i saradnju sa Evroligom i FIBA", rekao je 26. marta nakon sastanka upravnog odbora.

Evroliga trenutno posjeduje proizvod najvišeg nivoa i teško da tek tako ovaj brend može biti narušen, stoga je Silver shvatio da je najbolje rješenje saradnja.

On zna da bi Evropa odbila invaziju sa modelom poput propale Superlige. Imati dvije odvojene lige bi fragmentiralo tržište i ne samo da bi naštetilo košarci, već i NBA koja bi u startu bila drugorazredno takmičenje.

NBA je pokušala da ubijedi klubove Evrolige, a posebno fudbalske timove poput PSŽ-a, Sitija, i one koji već imaju košarkaške timove, poput Bajerna ili Barselone, ali niko od njih ne vjeruje brojkama NBA i smatraju da je njihov početni stav bio pomalo arogantan ili dominantan.

Štaviše, fudbalski klubovi ne žele da ponovo stvore situaciju poput one sa Superligom, a ako se i pridruže, to će morati biti uz dogovor sa Evroligom, a ne narušavanjem ekosistema kroz sukob. S druge strane, pokušavaju da ubijede investicione fondove, uvjeravajući ih da će njihovo novo takmičenje biti pun pogodak, ali bez pružanja ijednog podatka koji bi potkrijepio ove tvrdnje.

Evroliga krenula u promene

Vidi opis NBA, FIBA i Evroliga stvaraju pakt: Niko ne želi "ligu bogatih", Crvena zvezda i Partizan čekaju rasplet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Evroliga je obezbijedila desetogodišnje obnavljanje ugovora sa 10 od svojih 13 klubova sa A licencom - Efesom, Baskonijom, Barselonom, Fenerbahčeom, Makabijem iz Tel Aviva, Olimpijom iz Milana, Olimpijakosom, Panatinaikosom, Bajern Minhenom, Žalgirisom i CSKA Moskva (suspendovana licenca).

Od preostala tri kluba, Fenerbahče je dao usmeni odgovor i uskoro će potpisati, Real Madrid je još uvijek na čekanju, a ASVEL Vilerban najvjerovatnije neće ostati u Evroligi zbog loših rezultata, ali i budžetskih ograničenja.

Očekuje se da klubovi sa stalnim licencama automatski pređu u franšize, dok su među kandidatima za taj status i Crvena zvezde i Partizan, pored još 15 klubova koji su zainteresovani, a to su Valensija, Hapoel Tel Aviv, Dubai, PAOK Solun, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Pari Sen Žermen, Virtus Bolonja, Bahčešehir, Zenit Sankt Peterburg i Napoli.

BONUS VIDEO: