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Velika nagrada Njemačke: Markes pobjednik sprint trke

Velika nagrada Njemačke: Markes pobjednik sprint trke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Motociklista Dukatija Mark Markes pobjednik je sprint trke pred trku Moto GP šampionata za Veliku nagradu Njemačke.

Markes pobjednik sprint trke u Njemačkoj Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Španac je bio brži od vozača Gresini rejsinga Aleksa Markesa i vozača VR46 tima Fabija di Đanantonija koji su zauzeli drugo, odnosno treće mjesto.

Markesu je ovo bila 19. pobjeda u sprint trkama. Lider u generalnom poretku Moto GP šampionata i dalje je Horhe Martin koji ima 197 bodova, Beceki je drugi sa 11 bodova manje, dok je treći Di Đanantonio sa 184 boda. Markes je ranije danas osvojio i pol poziciju pred sutrašnju trku pošto je bio najbolji i u kvalifikacijama.

Vrijeme svjetskog šampiona iznosilo je 1:19,041, odnosno on je bio i u kvalifikacijama brži od Aleksa Markesa i Di Đanantonija.

Horhe Martin bio je deveti u kvalifikacijama. Njegov klupski kolega iz Aprilije Marko Beceki doživio je težak pad, a kasnije je potvrđeno da je polomio ključnu kost.

Trka za Veliku nagradu Njemačke vozi se sutra od 15.00.

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Tagovi

Moto GP motociklizam Mark Markes

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