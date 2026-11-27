Trener Sloge Meridian najavio je predstojeći susret sa Radnikom.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon teškog i fizički iscrpljujućeg gostovanja Čeliku sa kojeg su se vratili bez bodova, ekipu Sloge Meridian očekuje novi veliki ispit – domaći duel protiv bijeljinskog Radnika. Utakmica nosi ogroman rezultatski značaj za oba tima, a u taboru domaćina vjeruju da je upravo ovaj meč prilika da se konačno prekine negativna serija i napravi ključna prekretnica u finišu polusezone.

Analizirajući narednog rivala, trener Sloge Meridian Duško Vranešević podvukao je da je Radnik uz Zrinjski i Borac ekipa koja je najmanje mijenjala igrački kadar u tekućoj sezoni, što im donosi prepoznatljiv kontinuitet i uigranost.

"Očekuje nas izuzetno zahtjevna utakmica protiv ekipe Radnika iz Bijeljine. Imaju dug kontinuitet rada, već duže vrijeme igraju zajedno, odlično se poznaju i u dosadašnjem dijelu prvenstva svima su bili jako težak protivnik. Smatram da je Radnik ekipa koja je svojim kvalitetom trebalo da bude i više pozicionirana na tabeli", rekao je Vranešević najavi susreta.

Posebna pažnja u pripremi utakmice posvećena je napadačkom potencijalu Bijeljinaca, ali i njihovim defanzivnim slabostima koje domaćin planira da kazni.

"Karakteristično za njih jeste da postižu jako puno golova i da imaju taj opasni trio u napadu – Teodorovića, Konatea i Gorzija. To su zaista nezgodni igrači na koje ćemo morati obratiti puno pažnje. Sa druge strane, kod njih je simptomatično i to da primaju dosta golova, tako da ćemo sigurno morati da iskoristimo te neke mane koje imaju."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Stručni štab se uoči ovog duela suočava sa određenim kadrovskim problemima. Zbog tri žuta kartona u sastavu sigurno neće biti Čuke, dok se u ekipi nalazi i nekoliko rovitih igrača. Konačna odluka o tome ko će istrčati na teren biće donesena nakon današnjeg treninga i procjene medicinskog tima.

S obzirom na gust raspored, jer su do kraja ostale još samo četiri utakmice, fokus rada proteklih dana bio je na taktičkim detaljima i psihološkoj pripremi.

"Vjerujem da možemo da ostvarimo ono što već duži niz želimo, a to je pobjeda, da se prekine ovaj niz i da to bude neka prekretnica za dalje. Nema puno vremena, ostale su nam ove četiri utakmice i mali broj treninga, pa smo se više posvetili taktici, razgovoru i detaljima koji će nam pomoći da izvučemo što veći broj bodova", naglasio je strateg Dobojlija.

Na kraju, uputio je jasan apel publici da ispuni tribine i pomogne ekipi u prelomnom trenutku sezone.

"Ovim putem pozivam sve navijače da dođu i da nas podrže u ovoj utakmici, da nam budu taj vjetar u leđa kako bismo konačno ostvarili pobjedu koja bi nam mnogo značila i s kojom bismo dosta mirnije ušli u preostale tri utakmice", zaključio je Vranešević.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!