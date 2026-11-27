Crvena zvezda je imala više prilika od Genta, ali belgijski tim smatra da su šanse Zvezde bile bezopasne.

Izvor: sporza.be/screenshot

Crvena zvezda je tek u 85. minutu preko Mateja Gaštarova uspjela da dođe do gola i boda protiv Genta (1:1), nakon što je gubila od 26. minuta na "ledenom" gostovanju u Belgiji. Nije pomoglo Crvenoj zvezdi ni što je mnogo bolje ušla u utakmicu, imala daleko veći posjed lopte, pa čak na kraju imala i veliki broj šuteva kojima se pohvalio Albert Rijera.

Pak, iz Genta poručuju da su šanse koje je Zvezda stvorila bile bezopasne i da zapravo njeni fudbaleri nisu stvorili toliko izglednih prilika za gol.

Vidi opis Poruka Zvezdi iz Genta: "Dobri ste, ali koje ste vi to šanse imali?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

"Mogu da prihvatim ovaj rezultat, jer smo morali mnogo da se branimo, posebno u drugom poluvremenu", rekao je Sibe Van der Hejden:

"Naravno, šteta je što smo primili gol na kraju, jer smo se zaista borili i davali sve od sebe. Unaprijed smo znali da je riječ o veoma dobrom timu sa mnogo kvalitetnih igrača. Ipak, moram da kažem da, uprkos velikom pritisku, nisam stekao utisak da su imali toliko prilika. Sada nam je jasno da moramo da osvojimo bodove u posljednje dvije utakmice, ali vjerujem u ovu grupu. Ovo veče završavamo u pozitivnom raspoloženju", rekao je Belgijanac.

S njim se složio i saigrač Matis Samoaze, koji je rekao da rezultat nije loš, posebno kada se uzme u obzir koliko su se mučili u prvih 15 minuta meča, a smatra da su se u nastavku previše povukli i da je to Zvezda iskoristila.

"U drugom poluvremenu smo se previše povukli, ali to je uglavnom bilo posljedica kvaliteta protivnika. Moramo da gradimo igru na osnovu onoga što smo prikazali u drugom dijelu prvog poluvremena. Ne bi trebalo sada previše da kalkulišemo, ali bi nam svakako značilo još nekoliko bodova. Vjerujem da moramo da pobijedimo u najmanje jednoj od posljednje dvije utakmice", rekao je Samoaze.

Šta je poručio trener Genta?

Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Genta Rik de Mil, čija je ekipa donedavno bila prvoplasirana u prvenstvu Belgije, poručio je da se polako vraćaju na pravi kolosijek nakon mini-krize u oktobru:

"Imali smo težak početak, ali mi je drago što smo uspjeli da se vratimo u utakmicu. Poslije postignutog gola bili smo potpuno u meču, iako smo danas igrali protiv kvalitetnog tima. U pojedinim trenucima morali smo mnogo da trpimo, ali mislim da je naša organizacija igre bila dobra. Mogli smo čak i da povedemo sa 2:0. Naravno, šteta je što smo na kraju primili taj gol. Ipak, poslije Beverena, momci su pokazali dobru reakciju", rekao je Rik de Mil i dodao:

"Drago mi je što smo bili borbeni, jer ćemo tako morati da igramo i ubuduće: borba, dobra organizacija... Tako moramo da pristupimo utakmicama koje su pred nama".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!