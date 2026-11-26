Meč Genta i Crvene zvezde mogao bi da bude veoma važan za izgled tabele na kraju ligaškog dijela.
Crvena zvezda od 21.00 gostuje Gentu, u četvrtom kolu Konferencijske lige. Trijumf protiv tima iz Belgije mogao bi Zvezdi da donese krucijalne bodove u borbi za evropsko proljeće. Ostanite uz MONDO i pratite tekstualni prenos meča.
Rijerini utisci!
"Možemo da igramo samo ovu utakmicu danas, pa je ona danas najvažnija. Još devet bodova je u igri. Bez obzira na to šta se desi večeras, ima da se igra. Svaka utakmica će biti teška. Naš plan je da pobijedimo večeras. Imali smo sjajan trening juče, imamo plan koji treba da sprovedemo danas. Igrači znaju šta treba da urade", rekao je Rijera i dodao: "Poruka koju sam im poslao prije ručka je da moramo dobro da počnemo utakmicu i utišamo publiku. Jako je važno da pokažemo da smo tim, da navijačima i protivniku pokažemo da smo bolji i da ih pobijedimo. Da im pokažemo kakvi smo sa loptom. Ne treba se plašiti grešaka, fudbal je igra grešaka. Adaptiramo se na protivnika. Marko Arnautović je trenirao, ali se još bori da uđe u ritam. Nije spreman da igra 90 minuta u ovom trenutku, možda će pomoći u drugom dijelu. Ne treba igračima posebna motivacija da trče po ovakvom vremenu. Kada igrate utakmicu i mislite o rješenjima, ne mislite o tome koliko je hladno. Fokusirate se na stvari na terenu".
Šta je smislio Rijera?
Na prvi pogled, Crvena zvezda ima previše centralnih veznih fudbalera. Očekuje se da Mirko Ivanić bude u napadu, da iza njega igraju Vasilije Kostov i Mohamed Abu Fani, a da im leđa čuvaju Tomaš Hendel, Rade Krunić, Mahmudu Bađo i Matej Gaštarov. Praktično, Zvezda će igrati sa sedam veznih fudbalera na ovom gostovanju. Tek treba da vidimo kakve će biti njihove uloge.
Rezervisti!
Gent: Persman, Evers, Omgba, Vilson, El Adfaoui, De Mejer, Gore, Dialo, Sek, Sila, Sise, Vanderdonk
Crvena zvezda: Guteša, Arnautović, Balov, Veljković, Bukari, Kim, Ristić, Tebo Učena, Čam Saračević, Loizu
SASTAVI!
Gent: Roef - Folkert, Paskotši, Van Der Hejden, Tijago Arauho - Samoize, Leonardo Lopes, Delorž - Kadri, Vergara, Sonko
Crvena zvezda: Mateuš - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Bađo, Krunić, Hendel, Lučić - Kostov, Abu Fani - Ivanić
Ko sudi?
Meč Genta i Crvene zvezde sudiće italijanski arbitar Mateo Marćenaro, a u njegovom timu biće još petorica Italijana.
Tabela!
Ovako stoje stvari na tabeli
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Dobro veče!
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtom kolu ligaške faze Konferencijske lige gostuju belgijskom Gentu, a taj meč bi mogao da im otvori vrata plasmana u evropsko proljeće, nakon nekoliko neubjedljivih izdanja na evropskoj sceni u ovoj sezoni.