20 : 23

Rijerini utisci!

"Možemo da igramo samo ovu utakmicu danas, pa je ona danas najvažnija. Još devet bodova je u igri. Bez obzira na to šta se desi večeras, ima da se igra. Svaka utakmica će biti teška. Naš plan je da pobijedimo večeras. Imali smo sjajan trening juče, imamo plan koji treba da sprovedemo danas. Igrači znaju šta treba da urade", rekao je Rijera i dodao: "Poruka koju sam im poslao prije ručka je da moramo dobro da počnemo utakmicu i utišamo publiku. Jako je važno da pokažemo da smo tim, da navijačima i protivniku pokažemo da smo bolji i da ih pobijedimo. Da im pokažemo kakvi smo sa loptom. Ne treba se plašiti grešaka, fudbal je igra grešaka. Adaptiramo se na protivnika. Marko Arnautović je trenirao, ali se još bori da uđe u ritam. Nije spreman da igra 90 minuta u ovom trenutku, možda će pomoći u drugom dijelu. Ne treba igračima posebna motivacija da trče po ovakvom vremenu. Kada igrate utakmicu i mislite o rješenjima, ne mislite o tome koliko je hladno. Fokusirate se na stvari na terenu".