Italijanski sudija Mateo Marćenaro dijeliće pravdu na utakmici Genta i Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Italijanski arbitar Mateo Marćenaro sudiće meč između fudbalera Genta i Crvene zvezde u okviru četvrtog kola Konferencijske lige, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopšteno, u četvrtak od 21 čas na stadionu Genta Marćenaro će predvoditi kompletno italijansku sudijsku šestorku. Alberto Tegoni i Valerio Kolarosi će biti uz aut-linije, dok će Davide Masa biti četvrti arbitar. Glavni u VAR sobi biće Danijele Doveri, dok će mu asistirati Đakomo Kamplone.

Vidi opis UEFA odredila sudije za meč Crvene zvezde: U Belgiji sude Italijani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Zanimljivo je da u meč četvrtog kola evropskog takmičenja oba tima ulaze sa istim skorom, po četiri boda. Po jednu pobjedu, poraz i remi. Crveno-bijeli su na 15. poziciji zbog bolje gol-razlike.