Italijanski sudija Mateo Marćenaro dijeliće pravdu na utakmici Genta i Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi.
Italijanski arbitar Mateo Marćenaro sudiće meč između fudbalera Genta i Crvene zvezde u okviru četvrtog kola Konferencijske lige, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Kako je saopšteno, u četvrtak od 21 čas na stadionu Genta Marćenaro će predvoditi kompletno italijansku sudijsku šestorku. Alberto Tegoni i Valerio Kolarosi će biti uz aut-linije, dok će Davide Masa biti četvrti arbitar. Glavni u VAR sobi biće Danijele Doveri, dok će mu asistirati Đakomo Kamplone.
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Zanimljivo je da u meč četvrtog kola evropskog takmičenja oba tima ulaze sa istim skorom, po četiri boda. Po jednu pobjedu, poraz i remi. Crveno-bijeli su na 15. poziciji zbog bolje gol-razlike.