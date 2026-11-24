Antonio Rivs se oglasio pred meč sa Dubaijem, pričao je i o svojim partijama i očekivanjima.

Izvor: MN PRESS

Partizan traži osmu pobjedu u Evroligi i igraće u gostima protiv Dubaija u 14. kolu elitnog takmičenja. Biće to drugi meč u samo tri dana protiv istog rivala. Prvi, abaligaški, pripao je crno-bijelima (78:76). O narednom meču pričao je Antonio Rivs.

"Moja očekivanja? Rekao bih da idemo da se takmičimo, da damo sve od sebe, da poštujemo plan igre, da uradimo sve što je moguće za pobjedu", rekao je Rivs.

Rivs je odigrao do sada 11 mečeva u crno-bijelom dresu i bio je pet puta dvocifren. Još uvijek se navikava na evropsku košarku.

"Strpljiv sam, doći će stvari na svoje eventualno. Fokus je tu, slušam trenera, radim, moram da budem svoj", dodao je Rivs.

Pogledajte 00:45 Antonio Rivs izjava pred Dubai Izvor: KK Partizan Izvor: KK Partizan

Američki košarkaš u Evroligi ima prosjek od pet poena, dok u ABA ligi ima prosjek od 10,8 poena.

Hejs: Moramo da radimo na određenim stvarima

Pogledajte 00:30 Kevarijus Hejs izjava pred Dubai Izvor: KK Partizan Izvor: KK Partizan

O predstojećem meču je pričao i centar Partizana Kevarijus Hejs.

"Postoje određene stvari koje moramo da uradimo, da budemo agresivni u napadu, da pazimo na njihov ofanzivni skok. Imaju druge prilike na taj način. Dobili smo prethodni meč, ali ima stvari na kojima moramo da radimo", zaključio je Hejs.