Đoan Penjaroja se oglasio pred utakmicu Partizana i Dubaija u Evroligi.

Izvor: KK Partizan

Partizan igra drugu uzastopnu utakmicu protiv Dubaija. Prvi meč u ABA ligi riješen je poslije drame u korist crno-bijelih u Areni (78:76). Samo tri dana kasnije igra se novi meč i to u Evroligi. Ovog puta će gostovati u Dubaiju u meču koji se igra u 17 sati po našem vremenu.

Trener srpskog tima Đoan Penjaroja se oglasio pred utakmicu i najavio da će biti potpuno drugačije u odnosu na duel u Beogradu.

"Drugačija utakmica, drugo takmičenje, igramo u gostima. Naravno, poslije poraza imaju više energije. Očekujem drugačiju utakmicu. Jasno je da moramo da iskoristimo dobre stvari iz prošle utakmice. Moramo da se pripremimo drugačije na obje strane terena. Mijenjaće i oni neke stvari, igrali su sa više energije", rekao je Penjaroja.