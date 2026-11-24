Andrej Stojaković odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Ilinoisa i postigao je 29 poena.
Andrej Stojaković dominira u Americi. Poslije fenomenalne partije u kojoj je dao 46 poena, odigrao je još jedan sjajan meč. U ubjedljivoj pobjedi Ilinoisa protiv Vintropa (133:83) imao je dvocifren učinak.
Sin Peđe Stojakovića je za 26 minuta ubacio 29 poena, uz odličan šut iz igre (9/13 za dva, 1/3 za tri, 8/9 sa penala). Uz to je imao po tri skoka i asistencije.
Andrej Stojaković dominira u Americi: Peđin sin ubacio 29 poena u ubjedljivoj pobjedi
Stojaković je do sada odigrao pet mečeva u NCAA i ima prosjek od 21,2 poena, uz 5,2 skoka i 3,8 asistencija po utakmici. Ilinois do sada u sezoni ima šest pobjeda i jedan poraz.
Illinois guard Andrej Stojakovic vs. Winthrop:29 PTS | 10-16 FG | 3 REB | 3 AST | 27 MIN https://t.co/tBquZa12UR— B/R Hoops (@brhoops)November 24, 2026