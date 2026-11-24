Andrej Stojaković odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Ilinoisa i postigao je 29 poena.

Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia

Andrej Stojaković dominira u Americi. Poslije fenomenalne partije u kojoj je dao 46 poena, odigrao je još jedan sjajan meč. U ubjedljivoj pobjedi Ilinoisa protiv Vintropa (133:83) imao je dvocifren učinak.

Sin Peđe Stojakovića je za 26 minuta ubacio 29 poena, uz odličan šut iz igre (9/13 za dva, 1/3 za tri, 8/9 sa penala). Uz to je imao po tri skoka i asistencije.

Vidi opis Andrej Stojaković dominira u Americi: Peđin sin ubacio 29 poena u ubjedljivoj pobjedi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Scott Coleman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Stojaković je do sada odigrao pet mečeva u NCAA i ima prosjek od 21,2 poena, uz 5,2 skoka i 3,8 asistencija po utakmici. Ilinois do sada u sezoni ima šest pobjeda i jedan poraz.