Sjajan fudbal gledamo ove sezone u italijanskoj Seriji A.

Izvor: Shutterstock/Cristiano Barni

Donjel Malen ove godine bukvalno "teroriše" odbrane širom Italije. Napadač Rome u 2026. godini igra u nestvarnoj formi – na 29 utakmica spakovao je čak 26 golova, a u tekućoj sezoni suvereno drži vrh liste strijelaca Serije A sa 12 pogodaka u isto toliko odigranih mečeva.

Ipak, nije samo rimska "vučica" ta koja nemilosrdno rešeta mreže (36 golova na 12 susreta). Nova sezona Kalča donijela nam je atomski fudbal i pravu kišu golova, a dok svi pričaju o Malenu, iz sjenke mu za vratom diše nova golgeterska senzacija – Gustavo Varela!

Iako nosi dres Monce, tima iz donjeg doma tabele koji je u 12 kola upisao tek tri pobjede, mladi portugalski napadač radi čuda na terenu. Varela je na 11 prvenstvenih nastupa postigao nestvarnih 11 golova, prkoseći svim zakonima fudbalske logike u ekipi koja se bori za opstanak.

Sinoć je bio apsolutni heroj u ubjedljivom trijumfu Monce nad Fiorentinom (3:0), gdje je sa dva nova pogotka bacio publiku u trans i prišao vodećem Malenu na samo jedan gol zaostatka.

Da stvar bude još impresivnija, Varela je ovim podvigom stao rame uz rame sa legendama italijanskog fudbala. Prema podacima čuvene Opte, mladi Portugalac je tek treći igrač u posljednjih 50 godina kojem je pošlo za rukom da stigne do dvocifrenog golgeterskog učinka u svojih prvih 11 mečeva u Seriji A – prije njega to su uspjeli samo velikani poput Vinćenca Montele (1997) i Dijega Milita (2008).

10 - Gustavo #Varela è il 3° giocatore capace di raggiungere la doppia cifra di gol nelle prime 11 presenze in assoluto in #SerieA negli ultimi 50 anni, dopo Vincenzo Montella nel 1997 e Diego Milito nel 2008. Scheggia.#MonzaFiorentina https://t.co/cHWHkDfEO0 — OptaPaolo (@OptaPaolo)November 23, 2026

Čeka nas paklena trka za "Capocannoniere" krunu!