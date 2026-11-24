Aleksej Pokuševski ne isključuje mogućnost da obuče dres Grčke u budućnosti.

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Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski jednostavno nije imao sreće sa reprezentacijom Srbije. Prošao je mlađe selekcije, ali na seniorskom nivou nikada nije zaigrao. Bio je na nekoliko spiskova, ali mu je mjesto među 12 najboljih uvijek izmicalo, što zbog povreda i pehova, što zbog konkurencije.

Od kada je selektor "orlova" Dušan Alimpijević nema ga među odabranim igračima, a pošto je nekadašnji član Partizana u procesu dobijanja grčkog pasoša, ne isključuje mogućnost da zaigra pod zastavom te države.

Sa 13 godina se pridružio akademiji Olimpijakosa, veliki dio života je proveo u Grčkoj, supruga mu je Grkinja, te ne čudi to što će uskoro dobiti državljanstvo. To teoretski ostavlja otvorenu mogućnost da zauzme mjesto rezervisano za naturalizovanog igrača u grčkom timu.

"Pitanje pasoša je ono što me trenutno najviše zaokuplja, ali to nema apsolutno nikakve veze sa košarkom. Mislim da prilično dobro govorim grčki. Moja supruga je Grkinja. U nekom trenutku će se to dogoditi. Moja porodica i ja trenutno pokušavamo da prikupimo svu neophodnu dokumentaciju kako bismo to realizovali", rekao je Pokuševski za Pik end rol na Magenta TV-u.

Potvrdio je da nije imao nikakav kontakt sa Košarkaškim savezom Grčke, ali ne isključuje mogućnost da srpski dres zamijeni grčkim.

"Što se tiče reprezentacije, nemam nikakve kontakte, niti sam sa bilo kim razgovarao. Ipak, mogu samo da kažem - nikad ne reci nikad. Vidjećemo kako će se moj život odvijati, ali - nikad ne reci nikad", jasan je krilni centar.

Karijera poslije Partizana i "ona sezona"

Izvor: MN PRESS

Pokuševski trenutno uspješno nosi dres Lokomotive, a nije tajna da ga je prošlog ljeta tražio Andrea Trinkijeri. Ipak, pregovori sa PAOK-om nisu bili uspješni.

"Razgovarao sam sa trenerom Trinkijerijem telefonom i bio je to veoma dobar razgovor. Od ljeta sam promijenio pristup. Postao sam iskreniji i otvoreniji prema svima sa kojima razgovaram – bilo da je riječ o mom agentu, treneru ili bilo kome drugom. Bio sam sasvim iskren prema Trinkijeriju, što je on cijenio – čak mi je to i rekao. Veoma ga poštujem, kako kao trenera tako i kao čovjeka, i vjerujem da je tačno razumio šta mi je potrebno da bih bio srećan kao igrač u njegovom timu. Ipak, pošto sam procijenio da on ne može da mi pruži ono što mi je bilo potrebno, nismo preduzeli nikakve dalje korake - ni oni, a ni ja."

Osvrnuo se na period u Partizanu pod vođstvom Željka Obradovića. Bio je samokritičan i preuzeo odgovornost za lošu sezonu.

"Svako snosi svoju odgovornost. Definitivno sam mnoge stvari mogao da uradim drugačije. Neću govoriti u ime drugih, ali veoma cijenim trenera Obradovića. Imam dobar odnos sa njim i želim mu sve najbolje. Zahvaljujući njemu, moj pristup treninzima značajno je napredovao."

Zašto baš Lokomotiva Kubanj? "Tomislav Tomović, moj trener, odigrao je ključnu ulogu u mojoj odluci da odem tamo. Zaista mi je pomogao da dođem do tačke u kojoj sam imao dovoljno povjerenja u njega da se pridružim Lokomotivi. Kada pogledam kako se stvari odvijaju, bio je to pravi izbor. To mi je omogućilo da pokažem svoj talenat i na terenu demonstriram kakav sam igrač zapravo."

U sedam utakmica VTB lige Pokuševski je prosječno bilježio 9,4 poena, 5,9 skokova, 2,3 asistencije, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti po utakmici i postao jedan od najvažnijih igrača ruskog tima.