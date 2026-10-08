Tomislav Tomović: Aleksej Pokuševski ranije nije imao takvu ulogu, ali ja mu stvarno vjerujem

Tomislav Tomović je sa svojom Lokomotivom Kubanj uspio da pobijedi FMP na startu Winline Basket kupa. Pričao je o vezama Srbije i Rusije, Alekseju Pokuševskom, ali i o Crvenoj zvezdi i Bosni.

Izvor: MN PRESS

Tomislav Tomović i Aleksej Pokuševski stigli su u Beograd i na startu Winline basket kupa u organizaciji VTB lige uspjeli su da pobijede FMP 90:76. Nekadašnji košarkaš i trener Crvene zvezde bio je zadovoljan viđenim na utakmici i naglasio je da je za ritam njegove ekipe ovo bio idealan meč.

"Jeste, pobjeda za nas, hajde da kažemo, bitna u smislu nekog ritma, zato što imamo nekih problema i sa povredama. Tu su i dugačka su putovanja i uvijek je bitno da ne gubimo ono što smo radili prije da kad se novi igrači priključuju. Tako da, u tom smislu, sam zadovoljan, naravno, uvijek sam zadovoljan pobedom.

Stvarno bih čestitao FMP-u na, mi smo se borili, a znam da su oni imali tešku utakmicu prije par dana, vjerovatno su se ispraznili malo, što je sasvim normalno poslije, poslije takvih situacija", počeo je Tomislav Tomović.

Djelovalo je u jednom trenutku da je utakmica gotova, ali se FMP vratio i gledali smo neizvjesnu završnicu. Ipak greške nisu dovele Lokomotivu do toga da ispusti pobjedu.

"Mi smo ovdje došli da gledamo naša posla i da probamo da odigramo jednu čvrstu utakmicu. Nismo uspjeli da je zatvorimo u nekom trenutku kad je to možda bilo realno. Eto, možda je ta nesrećna situacija sa tim zakucavanjem koje je ušlo i izašlo, možda je malo njima dalo energiju. Ali generalno sam zadovoljan, zadovoljan sam borbom koju su pokazali. I, okej, u nekim trenucima smo malo griješili, ali to je sve sastavni dio igre."

Srbi i VTB liga, pun pogodak

Istakao je Tomović da mu je drago što srpski klubovi učestvuju u takmičenju koje izvodi ruske ekipe na međunarodnu scenu.

"Naravno da mi je drago. Mislim, generalno su odnosi dobri. Znamo da i prethodnih godina VTB Superkup je bio u Beogradu jedne godine, pa, par godina unazad gostovali su na VTB Superkupu i Zvezda i Partizan i, i Mega. Tako da, svakom je drago da to postoji. Naravno ovim ljudima je isto značajno zato što, nažalost, nisu u Evropi i nisu u mogućnosti da igraju neke internacionalne utakmice.

Tako da, svaki izlazak mom timu daje mogućnost da malo osjete neku drugu košarku, jer zadnjih par godina su faktički okrenuti jedni drugima tamo, svi se poznaju. Mislim da je za njih neko iskustvo i neko novo znanje. Dobro je da osjete malo i neke druge vrste košarke, čvrstine i svega ostalog. Tako da, mislim da i jedni i drugima to znači", objasnio je Tomović.

Šta donosi Aleksej Pokuševski?

Aleksej Pokuševski je na ovoj utakmici imao impresivan učinak i dabl-dabl od 17 poena i 13 skokova.

"Ja sam to već nekoliko puta rekao, on je momak koji ima talenat, evidentan. Prosto u nekim prethodnim situacijama možda nije imao takvu ulogu.Ja sam zamislio njega u nekoj ulozi koja je, evo ovo što igra. Naravno, ja vjerujem stvarno da on taj svoj potencijal može da podigne. Cijela njegova igra može da se digne, ali mislim da će i to doći sa vremenom. Stvarno vjerujem u njega i idemo korak po korak, dan po dan", počeo je trener Lokomotive.

Kao igrač koji može da pokrije skoro svaku poziciju na terenu, pitali smo se kakvu će ulogu imati Aleksej Pokuševski, Vidjeli smo ga protiv FMP-a i ispod koša i sa loptom u rukama.

"Pa baš zbog toga, upravo zbog toga svega što si nabrojao sam ga doveo. Mislim, nije tako lako naći visokog igrača koji može da bude i rezervni plejmejker. Evo, mi smo danas imali situaciju u kojoj je on u većini slučajeva prevodio loptu, jer smo znali da je FMP odigrao jednu čvrstu, agresivnu utakmicu. Hteli smo našeg beka koji igra poprilično veliki broj minuta da rasteretimo te vrste pritiska.

I to je nešto što on donosi na teren, kao što donosi i, i multiplu poziciju 4-5. Može da pokrije više pozicija. Možeš s njim da igraš na neke različite načine. Znači, to mi je bila osnovna ideja, da, da probam da dobijem tu neku širinu igre i s njim kao 5 i da dobijem sa 4 neke druge stvari. Tako da, stvarno se nadam da ćemo iz dana u dan, ovaj, dobijati sve više od njega. Mislim da je svaki srpski igrač važan za sve nas, ne samo za Lokomotivu."

Vidjeli smo da i da je Pokuševski burno reagovao na promašene trojke.

"Naravno da mu je stalo, ja to razumem. Bolje da ima takvu reakciju nego da, nego da je nema uopšte. Mislim da je to stvarno jedna normalna stvar i negdje, drago mi je da vidim tu njegovu želju. Zato sam mu i rekao, šutiraj, i na kraju je ubacio vrlo bitne šuteve, i mislim da je to poenta, da se on vrati i da osjeti opet neko svoje samopouzdanje."

Evroliga i VTB?

I Pokuševski i Tomović su u Kubanj došli sa evroligaškog nivoa. A kakav je nivo VTB lige?

"Ja sam to već rekao negdje, mislim da nije naravno na nivou kao kad su igrali evropska takmičenja. Ima tu sad više razloga. Teško je i dovesti neke strance u zemlju u kojoj ne igra evropska takmičenja, i onda u tom smislu je možda malo opao. Ali sama VTB liga je organizovana sjajno, ljudi se trude stvarno, i te utakmice su vrhunski organizovane. Mislim da je nivo kvaliteta dobar. Postoje objektivni razlozi zašto je malo opao, ali mislim da je ove godine liga bolja nego zadnje dvije godine, takav mi je utisak."

Imate sad već nekoliko timova sa po par evroligaških igrača koji su se vratili tu. Oričamo o Zenitu koji ima dobar tim, dobrog trenera, pričamo o Uniksu koji ima 5 bivših evroligaških igrača, 5 stranaca, zajedno sa Švedom koji je šesti, koji je osjetio to. Pričamo o CSKA koji je stvarno moćan tim. Znači, ima tu stvarno i dalje kvaliteta dovoljno dobrog za ozbiljne utakmice, objasnio je Tomović.

Njegova dva bivša kluba Bosna i Crvena zvezda startovali su u Evropi.

"Da, nažalost, Bosnu nisam, zato što sam bio i ja u nekim putovanjima i svemu. Evroligu gledam stalno. Mislim, gledam i Evrokup, ali nekako Evroliga ima prioritet, hajde da kažem, tako da trudim se da pratim što više mogu i uživam u tome da gledam. Tako da, to je neka moja razonoda u slobodno vrijeme tamo", završio je Tomislav Tomović.