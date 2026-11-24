Kjelce je u finansijskim problemima i poljski velikan mogao bi da drastično smanji budžet. Ako se to desi prvi, odlaze Dejan Milosavljev i Dilan Nai.

Izvor: Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Nakon vijesti da bi Dejan Milosavljev mogao da napusti Kjelce i da se vrati u Fihse iz Berlina, njemački mediji spekulišu da je poljski velikan ponovo u ogromnim finansijskim problemima. Osvajač Lige šampiona iz 2016. godine nedavno se jedva spasio bankrota, ali izgleda da je ponovo kriza udarila na najveći poljski klub.

Dejan Milosavljev je došao iz Fihsea kao veliko pojačanje i pokazao se sjajno, ali nakon što se pojavila priča o tome da se vraća u berlinske "lisice", sada se priča i da bi i drugi ključni igrači mogli da napuste ekipu.

Prošlog marta glavni sponzor je promijenjen i novi finansijeri su sa nekoliko miliona poljskih zlota spasili klub od gašenja i doveli su nova pojačanja. Sada novih sponzora nema, i budžet bi mogao da se drastično smanji.

Prvo Banda, a ko onda?

Puna je ekipa Kjelcea zvijezda, a osim Dejana Milosavljeva sada se govori da bi naredni transfer mogao da bude odlazak lijevog krila Dilana Naija u redove Pari Sen Žermena naredne sezone. Tako bi se i on vratio u svoj bivši klub pošto je upravo iz PSŽ-a došao u Poljsku sada već davne 2021. godine.

Kjelce u svojim redovima ima zvijezda poput Benoe Konkua, Arkadijuša Morita, Tea Monara, Artjoma Karaleka, Šimona Šićka, Aleksa Vlaha, Žulijena Bosa, Luke Lovre Klarice i drugi rukometni giganti bi rado pokrili njihove ugovore. Vidjećemo da li će neko sada uspjeti da pokrije minuse u kasi Kjelcea i da li će šampionski tim ostati na okupu.